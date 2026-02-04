Kiderült, hogy miért gázolt gyalogost a mentő a Corvin-negyednél

Ahogy arról az Origo is beszámolt, szerda reggel komoly fennakadást és riadalmat okozott egy közlekedési incidens Budapest belvárosában. A baleset a Corvin-negyednél, a villamos síneken lévő átkelőnél történt, amikor egy megkülönböztető jelzéssel közlekedő mentőautó elsodort egy gyalogost.

Mentős baleset a Corvin-negyednél

Fotó: Illusztráció/Origo

Mentőautó gázolt a villamos síneken, baleset a Corvinnál

A mentőautó éppen egy esethelyszín felé haladt, bekapcsolt szirénával és fényjelzéssel. A gyalogos a villamos mögül lépett ki a sínekre, közvetlenül a mentő elé. A gázolás következtében a 4–6-os villamosok közlekedése mintegy harminc percre megszakadt, jelentős torlódást okozva a Nagykörúton.

A Bors úgy tudja, a gyalogos fülhallgatót viselt, és zenét hallgatott, ezért nem érzékelhette időben a nagy sebességgel közeledő mentőautót. A fiatal férfi körülbelül húsz év körüli.

A balesetet több szemtanú is látta, köztük iskolába tartó diákok, akik éppen a villamoson utaztak.

„Végignézték az egészet”

Egy tanárnő beszámolója szerint az eset mélyen megrázta a gyerekeket.

Egy ismerősöm szólt reggel, hogy baleset történt a Corvinnál. A gyerekek erre utaztak a 4–6-os villamoson, amikor a mentő elsodorta a gyalogost. Végignézték az egészet, egész nap erről beszéltek az iskolában, nagyon sajnálták az áldozatot

– mondta.

Mit közölt az Országos Mentőszolgálat?

Az esettel kapcsolatban a Bors megkereste a Országos Mentőszolgálatot, akik az alábbi tájékoztatást adták:

A megkülönböztető jelzést használó mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé haladt, amikor a fiatalember eléjük lépett. A baleset következtében a körülbelül 20 év körüli férfi zúzódásokat szenvedett, stabil állapotban szállították bajtársaink kórházba.

A sérültet egy másik mentőautó vitte el a helyszínről, állapota nem életveszélyes.

Vizsgálják a körülményeket

A rendőrség vizsgálja a baleset pontos körülményeit. A hatóságok ismét felhívták a figyelmet arra, hogy megkülönböztető jelzést használó jármű közeledésekor a gyalogosoknak is fokozott figyelemmel kell közlekedniük, különösen forgalmas csomópontokban.