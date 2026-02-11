„Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel!” – mentő vitte el a tárgyalásról a halott fiút sirató anyát

Debrecenben ma újra a bíróságon ültek azok az emberek, akik három éve egy halálos autóbaleset miatt perben állnak. A tragédia 2023. januárjában történt. Mázló Attila hazafelé tartott egy baráti összejövetelről, amikor egy vasúti felüljárónál összeütközött egy másik autóval, az ütközés azonban olyan erős volt, hogy Attila a kocsiból kiszakadva a helyszínen meghalt – írta a Borsonline.hu.

Agócs Anna a balesetben elhunyt fiáról készült helyszíni képeket mutatja Sz. Patriknak, majd a sokktól a földre rogy

Fotó: Bors

Fotókkal próbálta felébreszteni a vádlott lelkiismeretét a balesetben elhunyt fiú édesanyja

A vádlott, Sz. Patrik, akit az ügyészség gondatlan közúti baleset okozásával vádol, ma elmondhatta az utolsó szavát is. Ő azonban továbbra sem ismeri el, hogy bűnt követett volna el és ezt hangsúlyozta a bíróságon is.

Amikor Patrik távozott a tárgyalásról, az elhunyt fiú édesanyja, Agócs Anna, a fiú holttestéről készült fotókat mutatta fel neki és szinte ordította:

Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?”

Ezután a nő a folyosón hirtelen összetört, nem bírta tovább, a lába alól kicsúszott az erő. Rögtön vizet kapott és az egyik jelenlévő hívta is a mentőket, akik végül a bevitték a kórházba megfigyelésre.

Annát a párja, Attila próbálta megnyugtatni

Fotó: Bors

Az édesapa azt mondta, hogy Anna eddig erős maradt, de most, mikor szemtől szemben állt a fiukat balesetező vezetővel, elszakadt benne valami. Ők nem kaptak bocsánatkérést, így nem is tudnak megbocsátani.

Az ügyész a Debreceni Járásbíróságon elmondta, hogy a baleset Debrecenben mélyen megrázta az embereket, az érintett útszakaszon mindennap friss koszorú emlékeztet a tragédiára. Kiemelte azt is, hogy valaki gazdag, nem jelenti azt, hogy ne vizsgálnák ki alaposan az ügyet és valóban több szakértő is dolgozott az eset körül.

Kitért arra is, hogy a szakértők szerint, a vádlott nagyjából 90 km/órával haladt az ütközéskor, ezt azonban Patrik eredetileg tagadta, hiszen más számokat mondott a helyszínen. Az ügyész szerint ez is azt mutatja, hogy a férfi nem vállalja a felelősséget.

A sértett képviselője elmondta, hogy a vádlott túllépte a megengedett sebességet majdnem kétszeresen és az első, sokkos vallomásában azt mondta:

Megcsúsztam, nekicsapódtam a másik autónak”

– ez az állítás megegyezik a szakértői véleményekkel.