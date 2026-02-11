„Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel!” – mentő vitte el a tárgyalásról a halott fiút sirató anyát

Debrecenben ma újra a bíróságon ültek azok az emberek, akik három éve egy halálos autóbaleset miatt perben állnak. A tragédia 2023. januárjában történt. Mázló Attila hazafelé tartott egy baráti összejövetelről, amikor egy vasúti felüljárónál összeütközött egy másik autóval, az ütközés azonban olyan erős volt, hogy Attila a kocsiból kiszakadva a helyszínen meghalt – írta a Borsonline.hu.
Fotókkal próbálta felébreszteni a vádlott lelkiismeretét a balesetben elhunyt fiú édesanyja
A vádlott, Sz. Patrik, akit az ügyészség gondatlan közúti baleset okozásával vádol, ma elmondhatta az utolsó szavát is. Ő azonban továbbra sem ismeri el, hogy bűnt követett volna el és ezt hangsúlyozta a bíróságon is.
Amikor Patrik távozott a tárgyalásról, az elhunyt fiú édesanyja, Agócs Anna, a fiú holttestéről készült fotókat mutatta fel neki és szinte ordította:
Nézd meg, mit műveltél a gyermekemmel! Ezt láttad? Láttad? És azt hazudod, hogy a fiam nem volt bekötve?”
Ezután a nő a folyosón hirtelen összetört, nem bírta tovább, a lába alól kicsúszott az erő. Rögtön vizet kapott és az egyik jelenlévő hívta is a mentőket, akik végül a bevitték a kórházba megfigyelésre.
Az édesapa azt mondta, hogy Anna eddig erős maradt, de most, mikor szemtől szemben állt a fiukat balesetező vezetővel, elszakadt benne valami. Ők nem kaptak bocsánatkérést, így nem is tudnak megbocsátani.
Az ügyész a Debreceni Járásbíróságon elmondta, hogy a baleset Debrecenben mélyen megrázta az embereket, az érintett útszakaszon mindennap friss koszorú emlékeztet a tragédiára. Kiemelte azt is, hogy valaki gazdag, nem jelenti azt, hogy ne vizsgálnák ki alaposan az ügyet és valóban több szakértő is dolgozott az eset körül.
Kitért arra is, hogy a szakértők szerint, a vádlott nagyjából 90 km/órával haladt az ütközéskor, ezt azonban Patrik eredetileg tagadta, hiszen más számokat mondott a helyszínen. Az ügyész szerint ez is azt mutatja, hogy a férfi nem vállalja a felelősséget.
A sértett képviselője elmondta, hogy a vádlott túllépte a megengedett sebességet majdnem kétszeresen és az első, sokkos vallomásában azt mondta:
Megcsúsztam, nekicsapódtam a másik autónak”
– ez az állítás megegyezik a szakértői véleményekkel.
A védelem azt mondta, hogy a hatóságok hibáztak és nem lehet biztosra tudni, melyik sávban történt az ütközés. Hiányolták a guminyomokat is, ezért kérik a felmentést.
Sz. Patrik ma, az utolsó szó jogán beszélt. Részvétét fejezte ki, állítása szerint az ütközés után megnézte Attilát, de már nem volt pulzusa:
Sajnos már nem tudtam rajta segíteni. A mentősök látták, hogy sokkos állapotban vagyok. Szerettek volna kórházba szállítani, de a rendőrök ezt megtiltották. 3 órát várakoztattak. Én a saját fülemmel hallottam, mit beszéltek egymás között az elhunytról: Attila létavértesi, közülük való volt, ez mind elhangzott! Nem ismerem el a bűncselekményt, mert nem hagytam el a forgalmi sávomat”.
A bíróság hétfőn fogja meghozni az ítéletét az ügyben.