Traktorbaleset Vas vármegyében – mentőhelikopter vitte el a sofőrt, akit újra kellett éleszteni

Mentők, rendőrök és tűzoltók is kivonultak szerda délelőtt Táplánszentkereszten a Széll Kálmán utcába, az orvosi rendelő közelébe, mert egy traktoros balesetet szenvedett – írta a Vaol.hu.
Vezetés közben megállt a szíve, a baleset miatt a traktor az árokban kötött ki
A helyiek szerint a férfi munka közben lett rosszul és emiatt a jármű letért az útról, majd az árokba borult.
A segítség gyorsan megérkezett. A szakemberek kiszabadították a sofőrt a vezetőfülkéből, majd a mentők azonnal ellátták és igyekeztek stabil állapotba hozni.
A legfrissebb információk alapján a férfi szíve vezetés közben megállt, ez okozta a balesetet.
A mentőknek a helyszínen sikerült újraéleszteniük. Miután az állapotát sikerült annyira javítani, hogy szállítható legyen, mentőhelikopterrel vitték kórházba további kezelésre.
