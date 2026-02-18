Traktorbaleset Vas vármegyében – mentőhelikopter vitte el a sofőrt, akit újra kellett éleszteni

Mentők, rendőrök és tűzoltók is kivonultak szerda délelőtt Táplánszentkereszten a Széll Kálmán utcába, az orvosi rendelő közelébe, mert egy traktoros balesetet szenvedett – írta a Vaol.hu.

Mentők és tűzoltók együtt dolgoztak a helyszínen, hogy kiszabadítsák a traktorost a baleset után és stabilizálják az állapotát

Fotó: Csabai Bernadett / Vaol.hu

Vezetés közben megállt a szíve, a baleset miatt a traktor az árokban kötött ki

A helyiek szerint a férfi munka közben lett rosszul és emiatt a jármű letért az útról, majd az árokba borult.

A segítség gyorsan megérkezett. A szakemberek kiszabadították a sofőrt a vezetőfülkéből, majd a mentők azonnal ellátták és igyekeztek stabil állapotba hozni.

A legfrissebb információk alapján a férfi szíve vezetés közben megállt, ez okozta a balesetet.

A mentőknek a helyszínen sikerült újraéleszteniük. Miután az állapotát sikerült annyira javítani, hogy szállítható legyen, mentőhelikopterrel vitték kórházba további kezelésre.

