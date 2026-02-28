Tömegbaleset miatt pályazár van az M1-es autópályán

Három gépkocsi ütközött össze az M1-es autópálya 37-es kilométerszelvényénél, Bicske térségében, a Hegyeshalom felé vezető irányban. Összesen kilencen utaztak a balesetben érintett járművekben, egyikük a roncsba szorult. A bicskei önkormányzati tűzoltók feszítővágóval kezdték meg a sérült kiszabadítását. Az érintett pályaszakaszt lezárták a helyszínelés és műszaki mentés idejére, a torlódás meghaladja a 3 kilométert – írta meg a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján a Kemma.hu.

Egy korábbi baleset torlódásában történt az újabb karambol M1-esen

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

A Komárom-Esztergom vármegyei hírportál úgy értesült, hogy szombat reggel az M1-es autópályán, a Hegyeshalom felé vezető oldalon, Bicske térségében, a terelésben összeütközött egy személygépjármű és egy kamion . A második baleset pedig ugyanitt történt valamivel később.

