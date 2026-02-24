Motoros ütközött biciklissel Győr közelében – súlyos sérülés lett a vége

A Győri Járási Ügyészség vádat emelt egy 30 éves férfi ellen, aki 2024 nyarán egy Győrhöz közeli kisvárosban közlekedett kerékpárjával, ám egy kereszteződéshez érve, a kihelyezett tábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a védett úton, a megengedett sebességnél gyorsabban érkező motorosnak, és összeütköztek. Az ügyészség szerint, ha az elsőbbségi helyzetben lévő motoros a megengedett sebességgel közlekedik, akkor intenzív fékezéssel elkerülhette volna az ütközést. Ugyanakkor a baleset oka az volt, hogy a kerékpáros nem biztosított elsőbbséget a védett úton közlekedő sértettnek – írja a Kisalföld.hu.

Különös baleset: motoros ütközött kerékpárossal Győr közelében Fotó: Ügyészség.hu

Mindkét fél megsérült a baleset következtében

A szerencsétlenség során a motoros maradandó fogyatékosságnak minősülő fejsérüléseket szenvedett, de a kerékpáros is súlyosan megsérült. A férfi ellen maradandó fogyatékosságot eredményező közúti baleset gondatlan okozása miatt emelt vádat az ügyészség, amiért akár három évig terjedő szabadságvesztés is kiszabható. Az ügyben a Győri Járásbíróság fog dönteni.

Fotó: Ügyészség.hu

