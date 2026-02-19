Hírlevél
baleset

Két fiatal életét követelte az éjszakai tragikus baleset

Szerdáról csütörtökre virradó éjszaka tragédia történt Nagyradán: egy személyautó letért az útról, és villanyoszlopnak ütközött. A baleset két fiatal férfi életét követelte, a hátsó ülésen utazó férfit pedig súlyos sérülésekkel szállították kórházba.
balesetrendőrhalálos balesetautótragédia

Halálos baleset történt szerda késő este Nagyrada főutcáján. Egy személyautó egy kanyarban letért az útról, majd egy beton villanyoszlopnak ütközött. A tragédia két ember életét követelte – írta a Zaol.hu.

Egy pillanat alatt két fiatal élete ért véget egy kanyarban történt baleset miatt
Egy pillanat alatt két fiatal élete ért véget egy kanyarban történt baleset miatt
Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ketten haltak meg az éjszakai balesetben

A történtekről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott tájékoztatást. A közlés szerint február 18-án 23 óra 35 perckor, a település Kossuth Lajos utcájában történt a baleset. A 26 éves sofőr a sebesség helytelen megválasztása miatt egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó előbb a jobb oldali padkára sodródott, ahonnan a vezető megpróbált visszakormányozni az úttestre, de a jármű átvágódott a bal oldali árokba, majd bal oldalával csapódott az oszlopnak. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó az oldalára borult, és a tetőszerkezettel érintkezve állt meg.

A jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen meghaltak. A hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség közlése szerint egyik érintett sem használta a biztonsági övet.

A hatóság szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit. 

 

