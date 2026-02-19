Két fiatal életét követelte az éjszakai tragikus baleset

Halálos baleset történt szerda késő este Nagyrada főutcáján. Egy személyautó egy kanyarban letért az útról, majd egy beton villanyoszlopnak ütközött. A tragédia két ember életét követelte – írta a Zaol.hu.

Egy pillanat alatt két fiatal élete ért véget egy kanyarban történt baleset miatt

Fotó: Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság

Ketten haltak meg az éjszakai balesetben

A történtekről a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság adott tájékoztatást. A közlés szerint február 18-án 23 óra 35 perckor, a település Kossuth Lajos utcájában történt a baleset. A 26 éves sofőr a sebesség helytelen megválasztása miatt egy kanyarban elvesztette uralmát a jármű felett. Az autó előbb a jobb oldali padkára sodródott, ahonnan a vezető megpróbált visszakormányozni az úttestre, de a jármű átvágódott a bal oldali árokba, majd bal oldalával csapódott az oszlopnak. Az ütközés ereje akkora volt, hogy az autó az oldalára borult, és a tetőszerkezettel érintkezve állt meg.

A jogosítvánnyal nem rendelkező sofőr és 22 éves utasa a helyszínen meghaltak. A hátsó ülésen utazó 44 éves férfit súlyos sérülésekkel vitték kórházba a mentők. A rendőrség közlése szerint egyik érintett sem használta a biztonsági övet.

A hatóság szakértők bevonásával vizsgálja a baleset körülményeit.