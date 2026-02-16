Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Botrány a Barátság kőolajvezeték körül – Fico keményen üzent a magyarok zsarolásáról

Wow!

Elhozta a kocsit a szerelőtől, sokkot kapott, amikor megnézte a kamera felvételeit

baleset

Súlyos baleset az Andrássy úton: tűzoltók vágták ki az egyik sofőrt a roncsból

34 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb súlyos baleset történt Pest vármegyében csütörtökön. A súlyos baleset Veresegyházon, az Andrássy úton történt, ahol két autó ütközött, és az egyik sofőrt a tűzoltók emelték ki a járműből.
Link másolása
Vágólapra másolva!
balesetVeresegyházaAndrássy útsúlyostűzoltókmentőAston Martinfeszítővágó

Hétfőn kora délután riasztották a hatóságokat egy közlekedési szerencsétlenséghez Veresegyházon. A súlyos baleset az Andrássy út és a Hajnal utca kereszteződésénél történt, ahol két személyautó karambolozott – írja a Bors.

baleset
Mentősök az Andrássy úton, egy személy beszorult a járműbe a balesetben
Fotó: Illusztráció (Origo)

Súlyos baleset az Andrássy úton: beszorult egy ember

Az veresegyházi ütközés következtében az egyik járműből egy ember nem tudott kiszállni. A helyszínre riasztották a Gödöllői Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság egységeit, akik műszaki mentést hajtottak végre. A tűzoltók kiemelték a beszorult személyt a roncsból, majd áramtalanították a járműveket a további veszélyhelyzet elkerülése érdekében.

A balesethez a mentősök is kiérkeztek. A sérült állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. A Pest Vármegyei Katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a helyszínen a műszaki mentés idejére forgalmi fennakadás alakulhatott ki. A baleset pontos körülményeit vizsgálják.

Mutatjuk a legújabb fejleményeket a szombati halálos Aston Martin-balesetről – képekkel és videókkal

Halálos balesetet okozott egy Aston Martin szombaton Győr belvárosában. Az áldozat egy idős hölgy volt, aki a buszmegállóban várakozott. A megrázó részletek ide kattintva olvashatóak el.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!