Szénabála okozott halálos balesetet – egy hétéves gyerek az áldozat

Szombaton tragédia történt a Szeben megyei Szászivánfalván. A baleset során egy hétéves gyermekre szénabála zuhant, a sérülések pedig végzetesnek bizonyultak.
Szombaton tragikus baleset történt a romániai Szászivánfalván, Szeben megyében – írta a Maszol.ro. Egy hétéves gyermek életét vesztette, miután egy szénabála ráesett.
Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére
A 112-es segélyhívás után a megyeszékhelyről két mentőautó és egy rohammentő érkezett a helyszínre, valamint a Marosvásárhelyről érkező SMURD mentőhelikopter is kivonult. A mentőcsapatok megállapították, hogy a gyermek nem lélegzik és nincs szívműködése. A hozzátartozók megkezdték az újraélesztést, amit a mentősök folytattak, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult:
az orvos a helyszínen megállapította a gyermek halálát.
A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek tisztázására.
