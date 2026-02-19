Hírlevél
halálos baleset

Szénabála okozott halálos balesetet – egy hétéves gyerek az áldozat

Szombaton tragédia történt a Szeben megyei Szászivánfalván. A baleset során egy hétéves gyermekre szénabála zuhant, a sérülések pedig végzetesnek bizonyultak.
halálos balesetmentőhelikopterbalesetszénabálagyerek

Szombaton tragikus baleset történt a romániai Szászivánfalván, Szeben megyében – írta a Maszol.ro. Egy hétéves gyermek életét vesztette, miután egy szénabála ráesett.

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére

A 112-es segélyhívás után a megyeszékhelyről két mentőautó és egy rohammentő érkezett a helyszínre, valamint a Marosvásárhelyről érkező SMURD mentőhelikopter is kivonult. A mentőcsapatok megállapították, hogy a gyermek nem lélegzik és nincs szívműködése. A hozzátartozók megkezdték az újraélesztést, amit a mentősök folytattak, de minden erőfeszítés hiábavalónak bizonyult

az orvos a helyszínen megállapította a gyermek halálát.

A rendőrség vizsgálatot indított a tragédia körülményeinek tisztázására.

 

