Néma gyilkos végzett egy fiatal magyarral az osztrák acélműben

Halálos munkahelyi baleset történt az ausztriai Leoben-Donawitz városrészben, a Voestalpine Stahl Donawitz GmbH acélüzemében – írta a Kisalföld.hu

A Voestalpine Stahl Donawitz GmbH acélgyára, ahol a halálos baleset a föld alatti munkaterületen történt

Fotó: Voestalpine

Halálos baleset Ausztriában – magyar fiatal volt az áldozat

Két magyar, egy 26 és egy 20 éves férfi egy föld alatti aknában dolgozott, ahol éppen felújítási feladatokat végeztek február 17-én. Munka közben azonban váratlanul szén-monoxid került a levegőbe. Ez a gáz különösen alattomos, mert nincs szaga és színe sem, így az ember észre sem veszi, mégis nagyon gyorsan rosszul lehet tőle, sőt meg is halhat.

A két férfi éppen vágási munkát végzett, amikor megtörtént a baj. A művezető talált rájuk és azonnal segítséget hívott.

A 26 éves férfi életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen meghalt. Fiatalabb, 20 éves társát mentőhelikopter vitte kórházba Grazba.

Az orvosok most is küzdenek az életéért, állapota továbbra is nagyon súlyos.

A hatóságok rögtön vizsgálni kezdték, mi okozhatta a gáz kiszabadulását. A rendőrök mellett a munkavédelemmel foglalkozó szakemberek is próbálják kideríteni, hogyan történhetett meg a tragédia.

Az acélgyár, ahol a baleset történt, Ausztria egyik legnagyobb és legmodernebb ilyen üzeme, amely már 1878 óta működik.

A hírek szerint a két magyar fiatal a Békés vármegyei Vésztő településről származik. Valószínűleg egy külsős cég alkalmazta őket, de ezt még nem erősítették meg hivatalosan.

Nem ez volt az egyetlen halálos munkahelyi baleset a közelmúltban. Ahogy korábban megírtuk, egy magyarországi telephelyen is szörnyű tragédia történt. A Pest vármegyei Abony városában egy 51 éves férfi vesztette életét, miután egy markológép munka közben egy konténerhez szorította. Az ő életét sem tudták már megmenteni.