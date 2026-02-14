Hírlevél
Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

44 perce
Olvasási idő: 2 perc
Súlyos szerencsétlenség történt szombaton Gelej és Mezőcsát között. Tállai Andrásnak, az Agrárminisztérium államtitkárának az autója eddig tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett és egy fának csapódott. A sérülteket kórházba szállították.
Szombaton délelőtt súlyos autóbaleset történt Gelej és Mezőcsát között, ahol Tállai András autója egy fának csapódott – adta hírül a Boon.hu. A helyszínen teljes útzár mellett folyik a rendőrségi helyszínelés, a forgalmat elterelték.

Tállai András államtitkár autója balesetet szenvedett, a gépjármű ismeretlen okokból egy út menti fának csapódott.
Tállai András államtitkár autója balesetet szenvedett, a gépjármű ismeretlen okokból egy út menti fának csapódott
Fotó: Mezőkövesd Képekben / Facebook

Balesetet szenvedett az államtitkár

A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők

– írta a baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez. A rendőrség vizsgálja a történteket.

Gudics Máté számára a 2025-ös év egy életveszélyes autóbalesettel zárult, amely szilveszter éjszakáján történt az M0-son, amikor egy kamion csúszott be elé. Részletek az Origo korábbi cikkében.

 

