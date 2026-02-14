Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

Szombaton délelőtt súlyos autóbaleset történt Gelej és Mezőcsát között, ahol Tállai András autója egy fának csapódott – adta hírül a Boon.hu. A helyszínen teljes útzár mellett folyik a rendőrségi helyszínelés, a forgalmat elterelték.

Tállai András államtitkár autója balesetet szenvedett, a gépjármű ismeretlen okokból egy út menti fának csapódott

Fotó: Mezőkövesd Képekben / Facebook

Balesetet szenvedett az államtitkár

A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők

– írta a baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez. A rendőrség vizsgálja a történteket.

Gudics Máté számára a 2025-ös év egy életveszélyes autóbalesettel zárult, amely szilveszter éjszakáján történt az M0-son, amikor egy kamion csúszott be elé. Részletek az Origo korábbi cikkében.