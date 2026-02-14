Autóbalesetet szenvedett Tállai András államtitkár

Súlyos szerencsétlenség történt szombaton Gelej és Mezőcsát között. Tállai Andrásnak, az Agrárminisztérium államtitkárának az autója eddig tisztázatlan körülmények között balesetet szenvedett és egy fának csapódott. A sérülteket kórházba szállították.
Szombaton délelőtt súlyos autóbaleset történt Gelej és Mezőcsát között, ahol Tállai András autója egy fának csapódott – adta hírül a Boon.hu. A helyszínen teljes útzár mellett folyik a rendőrségi helyszínelés, a forgalmat elterelték.
Balesetet szenvedett az államtitkár
A kocsiban ülők könnyebb sérülést szenvedtek, kórházba szállították őket kivizsgálás céljából a mentők
– írta a baleset kapcsán Tállainé Julianna a Mezőkövesd Képekben csoportban megjelent Facebook bejegyzéshez. A rendőrség vizsgálja a történteket.
