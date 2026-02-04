Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
forgalom

Téli káosz: balesetek sora nehezíti a közlekedést

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Több megyében is fennakadások vannak a forgalomban a téli útviszonyok miatt. Az ónos eső és a havazás miatt balesetek sora nehezíti a közlekedést, a hatóságok fokozott óvatosságra intenek minden sofőrt.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forgalomhavazásónos esőközlekedésbaleset

A tél ismét kemény leckét adott a közlekedésnek. Országszerte több úton is torlódások, balesetek és késések nehezítik a közlekedést az ónos eső és a havazás miatt. A hatóságok folyamatosan irányítják a mentést és a forgalmat, és óvatosságra intenek: lassabb haladás, nagyobb követési távolság, valamint csak indokolt utazás javasolt. A tél így ismét jelentős nehézségeket okoz mind az autósok, mind a tömegközlekedést használók számára.

Havas eső, hószállingózás és fagy okoz baleseteket országszerte
Havas eső, hószállingózás és fagy okoz baleseteket országszerte
Fotó: Joy Real / Unsplash

Halálos balesetet is okozott a havazás

A 44-es főúton Nyárlőrinc térségében egy kisbusz és egy kocsi ütközött össze, az autó vezetője a helyszínen meghalt, további két sérültet kórházba szállítottak. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták, jelentős torlódást okozva. 

Fejér vármegyében is egyszerre alakultak ki súlyos balesetek: a 81-es főúton Söréd közelében egy személyautó, egy kisteherautó és egy kamion ütközött össze, míg az M7-es autópályán kamionbalesetek miatt alakult ki dugó. 

A forgalmat több helyen félpályásan vagy kerülő útvonalakon irányítják, a mentés folyamatos.

Somogy vármegyében a jeges utak miatt a helyi buszjáratok is megadták magukat, több jármű keresztbe állt, a közlekedés több településen megbénult. 

Az M0-s autóút keleti szakaszán kamionok és autók karamboloztak, a torlódás meghaladta a tíz kilométert, az M1-esen és M7-esen is jelentős lassulásra kell számítani.

A meteorológiai szolgálat narancssárga riasztást adott ki ónos esőre, ami tovább ronthatja a helyzetet, különösen a Dunántúli-középhegységben, a Mecsekben és az Északi-középhegység magasabb területein. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!