Téli káosz: balesetek sora nehezíti a közlekedést

A tél ismét kemény leckét adott a közlekedésnek. Országszerte több úton is torlódások, balesetek és késések nehezítik a közlekedést az ónos eső és a havazás miatt. A hatóságok folyamatosan irányítják a mentést és a forgalmat, és óvatosságra intenek: lassabb haladás, nagyobb követési távolság, valamint csak indokolt utazás javasolt. A tél így ismét jelentős nehézségeket okoz mind az autósok, mind a tömegközlekedést használók számára.

Havas eső, hószállingózás és fagy okoz baleseteket országszerte

Fotó: Joy Real / Unsplash

Halálos balesetet is okozott a havazás

A 44-es főúton Nyárlőrinc térségében egy kisbusz és egy kocsi ütközött össze, az autó vezetője a helyszínen meghalt, további két sérültet kórházba szállítottak. A baleset miatt az érintett útszakaszt teljesen lezárták, jelentős torlódást okozva.

Fejér vármegyében is egyszerre alakultak ki súlyos balesetek: a 81-es főúton Söréd közelében egy személyautó, egy kisteherautó és egy kamion ütközött össze, míg az M7-es autópályán kamionbalesetek miatt alakult ki dugó.

A forgalmat több helyen félpályásan vagy kerülő útvonalakon irányítják, a mentés folyamatos.

Somogy vármegyében a jeges utak miatt a helyi buszjáratok is megadták magukat, több jármű keresztbe állt, a közlekedés több településen megbénult.

Az M0-s autóút keleti szakaszán kamionok és autók karamboloztak, a torlódás meghaladta a tíz kilométert, az M1-esen és M7-esen is jelentős lassulásra kell számítani.