Brutális baleset történt Vácnál, azonnal riasztották a mentőhelikoptert

Súlyos ütközés történt vasárnap délelőtt Vác térségében, ami miatt teljesen megbénult a forgalom az érintett útvonalon. A 2-es főutat teljes szélességében lezárták a hatóságok, amíg a mentőegységek a helyszínen dolgoznak a súlyos baleset után – írta a Nool.hu.

A súlyos baleset helyszínére mentőhelikoptert is riasztani kellett (illusztráció)

Fotó: Országos Mentőszolgálat/Facebook

Mentőhelikoptert riasztottak a 2-es főúton történt balesethez

Két autó ütközött össze Vác és Szendehely között a 2-es főút 43-as kilométerénél, ahol a váci tűzoltóknak feszítővágót is be kellett vetniük. Az egyik roncsba beszorult embert a mentőegységek emelték ki, míg a másik jármű utasai saját erejükből hagyták el a kocsit. A súlyos baleset helyszínére mentőhelikopter érkezett, az érintett útszakaszt pedig a mentési munkálatok idejére teljes szélességében lezárták.

