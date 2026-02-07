Aprítóként darálta be az autót az érkező vonat, a rendőrök nélkül az utasok sem élték volna túl

Ma hajnalban egy súlyos baleset múlt a szerencsén: Pécel és Isaszeg között egy autó akadt el a vasúti átjáróban a sofőr figyelmetlensége miatt. A személyautó utasai csak a szolgálatban lévő rendőrök gyors közbelépésének köszönhetik az életüket. A rendőrök azonnal felszólították a járműben ülőket, hogy hagyják el az autót, majd megpróbálták azt eltolni az átjáróból. Amikor a fénysorompó pirosra váltott, nekik is el kellett hagyniuk a helyszínt. Ekkor a 60 km/órás sebességgel érkező vonat elsodorta a gépkocsit, amelyet átdobott a másik vágányra, ahol szintén vonat közeledett. A történtek félelmetes kimenetele miatt az életmentő rendőri beavatkozás nélkül tragédia is történhetett volna – írta a MÁV-csoport facebook-oldalán.

A baleset helyszínén a rendőrök azonnal segítettek az utasoknak elhagyni az elakadt autót

Fotó: MÁV Facebook oldala

Fontos figyelmeztetés is közzétettek a baleset után

Kérjük, hogy ha autójával elakad egy vasúti útátjáróban azonnal hagyja el gépkocsiját és hívja a 112-es segélyhívó számot! A segélyhívó munkatársai haladéktalanul értesítik a vasúttársaság kollégáit, akik gyorsan hívják az arra közlekedő vonat mozdonyvezetőjét. Köszönjük a rendőrség kollégáinak az életmentő, gyors reakciót!

Nem mindenki volt ilyen szerencsés a napokban. Péntek este és szombat reggel is vonatgázolás történt a magyarok kedvenc üdülőhelyein.