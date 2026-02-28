Videón a debreceni baleset: kisbusz csapódott az előtte haladó autóba a 4-es főúton

Nagy csattanással járó közúti ütközés történt péntek délután a 4-es főút 217-es kilométerszelvényénél, Debrecen térségében. A baleset során egy személyautó és egy mögötte haladó kisbusz ütközött össze. A Haon.hu közzétette a balesetről készült felvételt, amit az egyik autós fedélzeti kamerája rögzített.

Közúti baleset Debrecen térségében

Fotó: Tóth Imre/Haon.hu

A debreceni baleset a 4-es főúton történt

A rendelkezésre álló információk szerint a személyautó a jelzőlámpa zöld jelzése ellenére lassítani kezdett, majd az autópálya-felhajtóhoz érve a belső sávból próbált felkanyarodni az M35-ös autópályára. A manőver előtt erőteljes fékezéssel csökkentette a sebességét.

A mögötte érkező fekete furgon azonban már nem tudott időben reagálni. A kisbusz az előtte haladó személyautóba csapódott, az ütközés ereje jelentős volt, mindkét jármű súlyosan megrongálódott.

Fedélzeti kamera rögzítette az ütközést

Az esetről készült felvételt a bpiautosok.hu tette közzé. A fedélzeti kamera felvételén jól látszik a forgalmi helyzet és a hirtelen lassítás, amelyet a mögöttes jármű már nem tudott lereagálni.

A videón egyértelműen kivehető az ütközés pillanata, valamint az, hogy a személyautó a haladási sávból próbált felkanyarodni.

Jelentős anyagi kár, szerencsére nincs sérült

A balesetben senki nem sérült meg, azonban az anyagi kár jelentős. A helyszínen forgalmi fennakadás alakult ki.

Az eset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság eljárásban tisztázza a felelősség kérdését.

