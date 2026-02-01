Vízbe zuhant hajnalban egy autó, a sofőrt azóta is keresik

Különös baleset történt vasárnap hajnalban az 51-es út mentén, Dunaharaszti közelében. Egy személyautó lesodródott az útról, majd a Duna-Tisza-csatornába csapódott, ám mire a segítség megérkezett, a sofőrnek már hűlt helye volt – írta az Index.

Hihetetlen baleset szemtanúi voltak a tűzoltók

Fotó: Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület

A Dunaharaszti Önkéntes Tűzoltó Egyesület és a szigetszentmiklósi tűzoltók hajnali négy óra körül kapták a riasztást. A helyszínen derült ki, hogy egy Suzuki Swift áll félig a vízben, de az utastér üres.

Baleset a csatornánál – de hova tűnt a sofőr?

A tűzoltók tájékoztatása szerint a vezető a járművet elhagyta, személyi sérülésről pedig nem érkezett jelentés. A baleset körülményeinek vizsgálata nem az ő hatáskörük, így egyelőre nem tudni, mi történt pontosan hajnalban.

Az eset azonban így is sok találgatásra ad okot: vajon a sofőr magától távozott, megijedt a történtektől, vagy egyszerűen csak gyorsan továbbállt?

Néhány napja pedig egy váraljai férfi gondolta úgy, hogy jó ötlet driftelni a befagyott tó jegén. Tervét hamar meg is bánta, ugyanis az autó súlya alatt beszakadt a jég.