Balesetet szenvedett a honvédelmi miniszter helyettese Budapesten

„Ma hat óra körül kollégáimmal balesetet szenvedtünk Budapesten, amikor egy hivatalos diplomáciai eseményre tartottunk, megkülönböztető jelzést használó gépjárművünkkel” – közölte csütörtök este Facebook-oldalán a Honvédelmi Minisztérium miniszterhelyettese, Székesfehérvár országgyűlési képviselője – adta hírül a Vg.hu.

Baleset érte a a honvédelmi miniszter helyettesének szolgálati járművét

Fotó: Vargha Tamás/Facebook

Így történt a baleset

Vargha Tamás beszámolt róla, hogy kanyarodás közben egy másik autó nekik ütközött, ennek következtében a szolgálati gépjárművet vezető kollégája, valamint egy másik munkatársa könnyebben megsérült. Harmadik kollégája és maga a miniszterhelyettes nem szenvedett sérülést, és a balesetben érintett másik gépjármű vezetője is megúszta ép bőrrel. Ő a segítségnyújtást követően a helyszínről távozott.

Kiemelte, hogy az ilyenkor szükséges vizsgálatokat elvégezték, a gépjárművet vezető munkatársa semmilyen befolyásoltság alatt nem állt.

Végül köszönetet mondott a tűzoltók, a mentők, valamint a rendőrség gyors és szakszerű segítségéért, majd minden érintettnek mielőbbi jobbulást és teljes felépülést kívánt.

Tállai András is balesetet szenvedett a napokban

Szombaton az Origo is beszámolt róla, hogy Tállai András, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára, egy lakossági fogadóórára tartva szenvedett autóbalesetet. A vele utazó kolléganőjével mindketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, a szerencsétlenségnek más érintettje nem volt. Tállai András maga vezette szolgálati gépkocsiját a baleset idején, és természetesen ő sem állt semmilyen befolyásoltság alatt.