A Viszkis módszerével próbálkozott a vörösvári bankrabló, ám egyvalamivel nem számolt

Egy büntetett előéletű férfi próbált meg erőszakkal pénzt szerezni egy Pilisvörösvárhoz közeli bankfiókban. A bankrablás Pilisvörösvárnál azért végződött eredmény nélkül, mert az alkalmazottak nem teljesítették a rabló követeléseit – tájékoztatta a nyilvánosságot a Pest Vármegyei Főügyészség.

Bankrablás Pilisvörösváron, nagy lebőgéssel zárult az akció

Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

Megtervezett fegyveres bankrablás Pilisvörösvárnál

A vádirat szerint a férfi 2025 júniusában döntött úgy, hogy erőszakkal jut pénzhez. A kiválasztott bankfiókhoz érkezve még az épület előtt maszkot és kesztyűt húzott, majd bement a pénzintézetbe és akárcsak annak idején a Viszkis rabló, fegyvert rántva akarta kényszeríteni a banki dolgozókat, hogy adjanak neki pénzt.

A vádlott a bankban a táskájából elővett egy lőfegyvernek látszó tárgyat, majd ráfogta az egyik női alkalmazottra. Közölte vele, hogy bankrablás zajlik, senki ne mozduljon, mert töltött fegyver van nála, és felszólította, hogy a bankfiókban lévő pénzt tegye az általa hozott szatyorba.

A fegyveres bankrablás során használt „fegyver” Fotó: Pest Vármegyei Főügyészség

Az alkalmazottak nem adtak pénzt

Az elsőként megszólított nő közölte, hogy nem pénztáros, így nem fér hozzá a készpénzhez. A férfi ezután a nő kollégájához fordult, megismételve követelését, de ő is azt mondta, hogy nem tud pénzt adni. Miután nem járt sikerrel, a vádlott elhagyta a bankfiók épületét.

Az ügyben a Budakörnyéki Járási Ügyészség fegyveresen elkövetett rablás bűntettének kísérletével emelt vádat a letartóztatásban lévő férfival szemben. Az ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását, valamint a korábban kapott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is indítványozta. A vádlott bűnösségéről a Budakörnyéki Járásbíróság fog dönteni.

A nyomozás során készült kamerafelvételen az látható, ahogy a férfi belép a bankfiókba, míg a szemlefotón az a fegyvernek látszó tárgy szerepel, amellyel a banki dolgozókat megfenyegette.

