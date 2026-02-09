18 millió forintos csapda: banki csalás útján majdnem kifosztottak egy gödöllői nőt

A gödöllői asszony telefonja február 3-án délután csörrent meg, a vonal másik végén pedig egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő jelentkezett. A banki csalás első lépéseként azt állította, hogy a sértett számlájáról valaki jogtalanul próbált meg 6,5 millió forintot leemelni. A nagy horderejű bűntény részleteiről a Police.hu tájékoztatott.

Újabb módszer a banki csalások sorában, egy gödöllői nő volt a célpont Fotó: Police.hu

A banki csalás forgatókönyve lépésről lépésre

A hitelesség látszatának fenntartása érdekében a telefonálók a nőt rövid időn belül „átkapcsolták” egy másik állítólagos munkatárshoz, aki már belső vizsgálatról beszélt. Azt mondta, hogy valaki más is megpróbálta megcsapolni a számlát, ezért sürgős intézkedésre van szükség.

A férfi többször nyomatékosan kérte az asszonyt, hogy a beszélgetésről senkinek ne szóljon, még a családtagjainak sem. A telefonos csalás klasszikus elemeként több különböző számról is hívták, hogy összezavarják és fokozzák a nyomást.

Átutalás, majd újabb követelés

A csalók végül arra utasították a nőt, hogy a „veszélyben lévő” 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt, biztonságosnak mondott számlára. Az asszony – jóhiszeműen és megrémülve – eleget tett a kérésnek.

Az elkövetők azonban nem álltak meg: azt tanácsolták neki, hogy utazzon el egy budapesti pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forint készpénzt, amelyet állításuk szerint a bank belső nyomozásához használnának fel.

Lebukás és rendőri akció

Az asszony ekkor már gyanút fogott, és értesítette a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársait. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd a sértettel együtt csapdát állítottak a csalóknak.

Február 5-én délelőtt a nő úgy tett, mintha eleget tenne az utasításoknak: közölte a telefonálókkal, hogy felvette a pénzt, majd a megbeszélt helyen várakozott. Amikor a csalók megjelentek a zsákmányért, a rendőrök elfogták őket.

Két gyanúsított rács mögött, egy társ szökésben

A pénzért két ukrán nő ment el, harmadik társukat jelenleg is keresik. A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalták a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 39 és a 19 éves elkövető letartóztatását kezdeményezték, amelyet a bíróság el is rendelt.