18 millió forintos csapda: banki csalás útján majdnem kifosztottak egy gödöllői nőt

A gödöllői asszony telefonja február 3-án délután csörrent meg, a vonal másik végén pedig egy magát banki alkalmazottnak kiadó nő jelentkezett. A banki csalás első lépéseként azt állította, hogy a sértett számlájáról valaki jogtalanul próbált meg 6,5 millió forintot leemelni. A nagy horderejű bűntény részleteiről a Police.hu tájékoztatott.
A banki csalás forgatókönyve lépésről lépésre
A hitelesség látszatának fenntartása érdekében a telefonálók a nőt rövid időn belül „átkapcsolták” egy másik állítólagos munkatárshoz, aki már belső vizsgálatról beszélt. Azt mondta, hogy valaki más is megpróbálta megcsapolni a számlát, ezért sürgős intézkedésre van szükség.
A férfi többször nyomatékosan kérte az asszonyt, hogy a beszélgetésről senkinek ne szóljon, még a családtagjainak sem. A telefonos csalás klasszikus elemeként több különböző számról is hívták, hogy összezavarják és fokozzák a nyomást.
Átutalás, majd újabb követelés
A csalók végül arra utasították a nőt, hogy a „veszélyben lévő” 6,5 millió forintot utalja át egy általuk megjelölt, biztonságosnak mondott számlára. Az asszony – jóhiszeműen és megrémülve – eleget tett a kérésnek.
Az elkövetők azonban nem álltak meg: azt tanácsolták neki, hogy utazzon el egy budapesti pénzintézetbe, és vegyen fel 11 millió forint készpénzt, amelyet állításuk szerint a bank belső nyomozásához használnának fel.
Lebukás és rendőri akció
Az asszony ekkor már gyanút fogott, és értesítette a Gödöllői Rendőrkapitányság munkatársait. A nyomozók azonnal adatgyűjtésbe kezdtek, majd a sértettel együtt csapdát állítottak a csalóknak.
Február 5-én délelőtt a nő úgy tett, mintha eleget tenne az utasításoknak: közölte a telefonálókkal, hogy felvette a pénzt, majd a megbeszélt helyen várakozott. Amikor a csalók megjelentek a zsákmányért, a rendőrök elfogták őket.
Két gyanúsított rács mögött, egy társ szökésben
A pénzért két ukrán nő ment el, harmadik társukat jelenleg is keresik. A rendőrök vagyonvisszaszerzés keretében lefoglalták a csalók autóját, majd gyanúsítottként hallgatták ki őket. A 39 és a 19 éves elkövető letartóztatását kezdeményezték, amelyet a bíróság el is rendelt.
Ismét figyelmeztet a rendőrség
A rendőrség nyomatékosan felhívja a figyelmet:
- Ha banki ügyintézőnek vagy rendőrnek mondja magát valaki, és gyanús tranzakciókra hivatkozik, azonnal meg kell szakítani a hívást.
- Minden esetben a bank hivatalos telefonszámán kell érdeklődni.
- Senki ne adja meg bankkártya- vagy netbanki adatait, és ne adjon át pénzt ismeretlennek.
- Ne töltsön le programot a hívó kérésére.
Az online térben elkövetett bűncselekmények megelőzéséről további információ a kiberpajzs.hu oldalon érhető el.
Többszáz millió forintot csalt össze a 17 éves tini
Egy sanghaji tinédzser hat év börtönbüntetést kapott, miután 225 millió forintnyi kárt okozott egy webáruház pénzvisszatérítési rendszerének a kijátszásával. A csak „Lu” néven emlegetett fiatal mindössze 17 éves volt, amikor felfedezte az internetes csalást lehetővé tett módszert.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.