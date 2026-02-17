Családi dráma Dunaföldváron: túszejtő férj, csecsemőjével menekülő anya

Február 14-én, szombaton hajnalban egy dunaföldvári pékség alkalmazottja tárcsázta a 112-es segélyhívót, miután egy sokkos állapotban lévő nő kért tőlük segítséget, karjában a csecsemőjével. Az asszony elmondta a rendőröknek, hogy péntek kora este vitte volna haza közös kisfiukat válófélben lévő férjétől, amikor a férfi váratlanul rátámadt. A tragikus véget érő bántalmazásról a Rendészeti Államtitkárság számolt be közösségi oldalán.

A brutális bántalmazás nyomai a kisgyermekes édesanyán Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Az elkövető késsel fenyegette, megerőszakolta, majd megkötözte a nőt. A férfi ezután elvette az áldozat telefonját, közölte vele, hogy öngyilkos lesz, majd sorsára hagyta a túszul ejtett asszonyt és a babát. Az édesanyának végül sikerült lerágnia magáról a kötözőanyagot, a maradékot pedig egy üvegdarabbal vágta le. Ezután gyermekét magához véve az ablakon keresztül mászott ki a házból, és a hajnalban már nyitva tartó pékségig futott.

Tragédiával végződött a bántalmazás

A rendőrség nagy erőkkel vonult a helyszínre, ahol megtalálták a 43 éves apa holttestét; a férfi felakasztotta magát. A Paksi Rendőrkapitányság a haláleset körülményeit közigazgatási hatósági eljárás keretében, míg a megelőző bűncselekményeket büntetőeljárásban vizsgálja.

Ugyancsak egy pékségbe menekült az a férfi, akire egy négyfős társaság támadt vasárnap Pécsett. Az áldozatra fényes nappal sodrófával, kalapáccsal és vascsővel rontottak rá, autóját szétverték, és őt magát is alaposan helyben hagyták, egyesek szerint meg is késelték.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



