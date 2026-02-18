Válóperük előtt egy héttel kötözte és erőszakolta meg férje a dunaföldvári nőt

A szerelmesek napján, február 14-én hajnalban rendőrségi intézkedéshez vezetett egy dunaföldvári családi bántalmazás. Egy fiatal nő karján az egyéves kisfiával jelent meg a városközpont egyik pékségében, ahol korábban dolgozott, és segítséget kért az ottani eladótól – írta a Blikk.hu.

A brutális bántalmazás és erőszak nyomai

Fotó: Rendészeti Államtitkárság/Facebook

Tragédiával végződött a bántalmazás

Elmondása szerint a gyermeket vitte az apjához a láthatás idején, amikor a férfi rátámadt. Bántalmazta, megkötözte, majd megerőszakolta. A nőnek sikerült kiszabadítania magát: a ragasztószalagot elrágta, a többi kötést egy üvegszilánkkal vágta el, és az ablakon át menekült a pékségig.

A hatóságok a bejelentés után a férfi felkutatására indultak, de már csak a holttestét találták meg: a nemi erőszak után felkötötte magát egy fára.

A környéken élők értetlenül állnak a történtek előtt. Sajtóinformációik szerint a pár kapcsolata már korábban megromlott, a nő egy ideje édesanyjánál élt a gyermekkel.

A válóper előkészítése folyamatban volt, a láthatás feltételeiben pedig úgy tudni, megállapodtak.

A családtagok szerint a férfi külföldön dolgozott korábban, hazatérése után azonban nehézségekkel küzdött, és a házasság felbomlása is megviselte. A tragédia után hozzátartozói is megrendültek, próbálják feldolgozni a történteket.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.