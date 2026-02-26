Halálra verte barátját, mert haza akart menni a buliból

A bántalmazás egy gyerekkori barátság végét és egy ember életét is követelte egy monori lakásban. A két férfi régóta ismerték egymást, konfliktusuk korábban sosem volt, egészen addig az estéig, amikor egyikük névnapját ünnepelték – írta a Blikk.

A bántalmazás gyilkosságba torkollott

Fotó: Pixabay

Az ünneplést bántalmazás, majd gyilkosság követte

Az este beszélgetéssel és italozással indult, ám amikor a vendég este hét óra körül haza akart indulni, az ünnepelt maradásra bírta volna. A szóváltás gyorsan elmérgesedett.

A vita során az ünnepelt két alkalommal tarkón ütötte barátját, aki térdre esett. A következő pillanatokban azonban elszabadult az indulat. A dulakodásban földre került az ünnepeltet, akit a vádlott több mint harmincszor ütött meg nagy erővel a fején és mellkasán.

Amikor a férfi már nem mozdult, támadója az utcára rohant segítségért és egy autóstól kért segítséget. A kiérkező mentők azonban már nem tudták megmenteni az összevert férfi életét.

Az ügyben a vádat a Pest Vármegyei Főügyészség emelte különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt. A vádlottal szemben végrehajtandó szabadságvesztést és közügyektől eltiltást indítványoztak. A végső döntést a Budapest Környéki Törvényszék hozza meg.

Az év elején történt hasonló tragédia, ahol egy kecskeméti nő italozást követően kétszer is lesújtott bárddal volt élettársa fejére egy elmérgesedett vita után.