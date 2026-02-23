Minden olyan eszközt bevetett a „neveléshez,” amivel a gyerekeket riogatni szokták

Egy nő 2017 és 2023 között összesen négy kiskorút nevelt az otthonában Tatabányán, de gondoskodás helyett inkább rendszeres verés és félelem jutott a gyerekeknek. A tatabányai bántalmazás során a nevelőszülő többször kézzel ütötte őket, de volt, hogy seprűnyéllel vagy fakanállal csapott le rájuk – írta a Kemma.hu.

A tatabányai bántalmazás több áldozattal is járt és éveken át zajlott, mire a hatóságok közbeléptek

Forrás: Shutterstock/Illusztráció

Évekig tartott a bántalmazás, mire végre kiderült az igazság

Az egyik gyerekkel különösen durván bánt a nő.

Késsel bökdöste a hátát, hogy egyenesebben álljon.

Emellett csúnyán beszélt velük, trágár szavakkal sértegette és folyamatosan megalázta őket a saját otthonában.

A Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség szóvivője, Horváth Sándor elmondta, hogy két áldozat úgy menekült meg ebből a helyzetből, hogy másik gondozási helyet kért nekik a vádlott és az egyik gyermek.

A másik két esetben a gyermekvédelmi gyám jött rá arra, mi történik és azonnal intézkedett, hogy a gyerekek máshová kerüljenek.

Így döntött a bíróság

A Tatabányai Törvényszék közleménye szerint az ügyészség indítványára a bíróság a nőt 2 év végrehajtásában 3 év 6 hónapra felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte. Emellett végleg eltiltották attól, hogy 18 év alattiakkal foglalkozzon. A bíróság emellett 1 millió 15 ezer 700 forint bűnügyi költség megfizetésére kötelezte a vádlottat. Az elsőfokú ítéletet az ügyész, a védő és az elkövető is tudomásul vette, így az jogerőssé vált.

Miközben a tatabányai nevelőszülő éveken át bántalmazta a rábízott gyerekeket, máshol is súlyos fejlemények történtek olyan ügyben, ahol kiskorú volt az áldozat. Budapesten egy hónapig keresték a fiút, aki január 17-én tűnt el egy belvárosi szórakozóhelyről. Egressy Mátyás holttestét február 21-én a Duna XI. kerületi szakaszán találták meg.