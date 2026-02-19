Ököllel ütötte, mellkason rúgta várandós párját az erőszakos férfi

A Balassagyarmati Járási Ügyészség azért fordult a bírósághoz, hogy rendeljenek el távoltartást egy 19 éves férfival szemben, aki nemrég a várandós párját bántalmazta – írta az Ügyészség.hu.

A bíróság szigorú szabályokat írt elő, hogy a bántalmazó férfi ne mehessen a család közelébe

Fotó: Unsplash

A bántalmazás már korábban is gondot okozott a kapcsolatukban

Az ügyet a Balassagyarmati Rendőrkapitányság vizsgálja. Az eddigi információk szerint a fiatal férfi és 20 éves barátnője együtt nevelték közös gyermeküket. A nő ráadásul újra babát várt. A kapcsolatuk azonban nem volt nyugodt: gyakran összevesztek és a nő többször kérte a férfit, hogy költözzenek külön, mert már korábban is kezet emelt rá.

Idén januárban ismét elszabadultak az indulatok. A férfi csúnyán beszélt a párjával, majd lökdösni kezdte őt és a nő testvérét is.

A várandós nőt végül ököllel arcon ütötte, mellkason rúgta, sőt még egy üvegajtót is betört, mielőtt elment otthonról.

Nem ez volt az első eset, hogy rendőrt kellett hívni hozzá, a nő családja korábban is többször kért segítséget miatta.

Az ügyészség attól tartott, hogy a férfi újra bántaná őket, ezért kérte a távoltartást. A bíróság egyetértett ezzel és 30 napra megtiltotta, hogy a férfi a nő és a gyerek közelébe menjen.

Ez azt jelenti, hogy 50 méternél jobban nem közelítheti meg, és telefonon vagy interneten sem keresheti őket. A döntés végleges.

A várandós nők nemcsak otthon, hanem az utcán is veszélybe kerülhetnek. Tavaly novemberben egy kismama békésen ment át a zebrán, amikor egy Smart elütötte. A rendőrség vizsgálja, hogyan történhetett meg a baleset.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.