Senki nem tudta megállítani az őrjöngő fiút, aki rátámadt a lakásotthon dolgozóira

A vádirat szerint a fiatalkorút már kilencéves korában kiemelték a családjából és lakásotthonba került. Azóta is sok probléma volt vele, mert tiszteletlenül viselkedett, többször keveredett konfliktusba a nevelőkkel és az ott élőkkel, és korábban bántalmazás miatt is volt vele gond – írta meg az Ügyészség.hu.

A dühöngő fiú bántalmazás közben ezt a mikrót is leverte és tönkretette a lakásotthon konyhájában

Fotó: Ügyészség.hu

A bántalmazás miatt javítóintézetbe küldenék az agresszív fiatalt

2025 márciusában történt, hogy a fiúnak el kellett volna mennie egy foglalkozásra. Ez annyira felidegesítette, hogy inkább kiviharzott a konyhába.

Ott teljesen elvesztette a fejét, leverte a mikrót, különböző tárgyakat csapkodott a földhöz és poharakat is összetört.

Ezután sem nyugodott meg. Bement a nevelők szobájába és megpróbálta megütni a pedagógiai asszisztenst. A férfi csak úgy tudta kivédeni az ütéseket, hogy a karját maga elé tartotta.

Néhány nappal később újra balhézott. Egy játékpisztolyt nyomott az egyik gyermekfelügyelő homlokához.

Amikor a nő arra kérte. hagyja abba, a fiú ököllel rácsapott a csuklójára. A helyzet még durvább lett volna, ha az egyik ott lakó gyerek közbe nem lépett volna és nem akadályozta volna meg a további bántalmazást.

A fiú a földre vetette magát, ordított, majd kirohant az utcára, ahol egy kukát kezdett rángatni.

A történetnek az lett a vége, hogy azt a gyermekfelügyelőt is megütötte hátulról, aki megpróbálta lenyugtatni.

A Kaposvári Járási Ügyészség vádat emelt ellene közfeladatot ellátó személy elleni erőszak és más bűncselekmények miatt. Az ügyet a Fonyódi Járásbíróság tárgyalja. Az ügyészség azt szeretné, ha a Somogy vármegye lakásotthonában randalírozó fiút javítóintézetbe küldenék, hogy ott próbálják meg helyes irányba terelni és megtanítsák neki, hogyan kell másokkal normálisan viselkedni.

