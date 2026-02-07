Több mint 20 csecsemőt bántalmazott a kegyetlen dajka

Újra fellángolt az indulat egy hátborzongató ügy körül, ahol a kegyetlen dajka, aki hónapokon át bántalmazás sorozatát követte el védtelen csecsemők ellen, akár már most elhagyhatja a börtönt. A szülők döbbenten állnak a döntés előtt, sokan közülük még mindig nem tudtak túllépni azon, ami az óvoda falai között történt – írta a Bors.

A sorozatos bántalmazás után szabadlábra kerülhet a borzalmakat elkövető dajka

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Bántalmazás az óvodában: ütötte, rúgta a csecsemőket

A mindössze 23 éves nő legalább 21 kisgyermeket bántalmazott egy londoni intézményben. A vádirat szerint csípte, megütötte, megrúgta a csecsemőket, rángatta a fülüket és hajukat, sőt volt, akit fejjel előre nyomott bele a kiságyába. Mindezt rendszeresen, hónapokon át, miközben a gyerekek teljesen kiszolgáltatottak voltak.

A borzalmakra akkor derült fény, amikor a szülők és a dolgozók furcsa zúzódásokat, karmolásnyomokat vettek észre a gyerekeken. A biztonsági kamera felvételek később mindent megerősítettek, ráadásul a nő még a csecsemők közvetlen közelében drogot is fogyasztott.

A bíróság végül nyolc év börtönbüntetésre ítélte a dajkát, ám most úgy tűnik, ebből csak néhány hónapot kell letöltenie. A döntés oka, hogy visszatoloncolhatják szülőhazájába, Lengyelországba, ahol már a helyi hatóságok felelnek érte.

A szülők azonban nem nyugodtak meg, ráadásul az érintett anyukák úgy érzik, mintha senki nem védené meg a gyerekeiket. Természetesen politikusok és gyermekvédelmi szakemberek is megszólaltak az ügyben. Szerintük elfogadhatatlan, hogy egy ilyen súlyos bántalmazási ügy után az elkövető gyakorlatilag megússza a büntetést.

A közelmúltban hazánkban is történt gyermekbántalmazással kapcsolatos eset. Ugyan nem csecsemőkről vagy óvodásokról szól a történet, hanem egy szekszárdi 10 éves kislányról, akit egy áruházban édesanyja nyilvánosan ütlegelt. Tettéért 10 hónap börtönt kapott.