Bosszútól retteg az anyuka, akinek tinilányok verték véresre a gyermekét – videó

Felkavaró felvétel látott napvilágot a bántalmazásról, amelyen pápai tinédzserek fizikailag és verbálisan is megaláztak egy kiszolgáltatott diáklányt. A kegyetlen jelenetsorozatnak végül egy közbelépő fiatal vetett véget, aki a lány védelmére kelt – írta a Veol.hu.

Bántalmazás áldozata lett egy 14 éves lány, minderről felvétel is készült

Fotó: Tények.hu

Szabadon a pápai bántalmazás elkövetői

Bár a rendőrség őrizetbe vette, majd a bíróság négy hónapos távoltartást rendelt el azzal a 15 és 16 éves lánnyal szemben, akik előre kitervelve csaltak el és vertek meg egy 14 éves diáklányt Pápán, a verekedőket szabadon engedték. A brutális bántalmazásról készült felvételen jól látszik, ahogy a tinédzserek szidalmazzák és fizikailag bántalmazzák áldozatukat.

A májdaganattal küzdő, egyedülálló édesanya kétségbeesetten nyilatkozott: retteg a megtorlástól, és biztos benne, hogy a szabadlábra helyezett tinik bosszút állnak a lányán. A történtek óta a 14 éves áldozat alig szólal meg, pszichiátriai kezelésre szorul, miközben az édesanya a bántalmazók családjának felháborodott reakciójával is kénytelen szembenézni.

A Veol.hu úgy döntött, hogy segítséget nyújt a nehéz helyzetben levő családnak, ezért közzétette az édesanya nevét és számlaszámát. Aki támogatni szeretné Bábosi Katalint, annak utalását a Raiffeisen Banknál vezetett 12085004-01677141-00100002 számú számlán teheti meg.

