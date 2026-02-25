Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Zelenszkij nem hajlandó megjavítani a Barátság kőolajvezetéket – egyre súlyosabb a feszültség

vonat

Bárddal raboltak ki egy utast a nyíregyházi vonaton

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Brutális jelenet zajlott le egy Nyíregyházára tartó esti személyvonaton. Egy bárd került elő egy kabát alól, amivel egy férfi pénzt követelt halálosan megfenyegetett utastársától.
Link másolása
Vágólapra másolva!
vonatjegyellenőrbárdügyészségutasrablásletartóztatásrendőrség

Szombat este félelmetes perceket élhetett át egy utas egy személyvonaton. A Nyíregyházára tartó járaton előkerült egy bárd, amikor a férfi pénzt követelt áldozatától. A vérfagyasztó rablásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál számolt be.

bárd
Húsvágó bárddal akart rabolni az esti vonaton Fotó: Illusztráció: (Pixabay/Pexels)

A megalapozott gyanú szerint a férfi négy napja, február 21-én este beszélgetésbe elegyedett egy utassal. Rövid idő elteltével azonban elővette a kabátja alá rejtett hentesbárdot, 

és felszólította az utast, hogy adjon neki ötszáz forintot, különben megöli.

A fenyegetés hatására a férfi átadta a cigarettáját. A gyanúsított azonban nem elégedett meg ennyivel: néhány perc múlva visszatért, és követelte az összes pénzét. 

Nyomatékul a bárddal lesújtott a férfi mellett álló kerékpárra.

Az áldozat félelmében átadott a bárdos férfinek 25 ezer forintot.

A jegyellenőr jelenléte mentette meg

A következő megállónál, Nyíregyházán az áldozat – kihasználva a jegyellenőr jelenlétét – leszállt a vonatról, és értesítette a rendőrséget. A nyomozók két napon belül elfogták a férfit, akit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mivel a kiemelkedő tárgyi súlyú, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás befolyásolásának kockázata. A letartóztatásról várhatóan a Nyíregyházi Járásbíróság dönt.

Elszabadultak az indulatok: bárddal rontott volt élettársára egy nő

Egy ártatlannak induló italozás brutális erőszakkal végződött. A támadás során egy kecskeméti nő kétszer is lesújtott volt élettársa fejére egy bárddal. Az, hogy elmaradt a tragédia, csak a véletlenen múlt. Kattintson ide a további részletekért!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!