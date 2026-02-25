Bárddal raboltak ki egy utast a nyíregyházi vonaton

Szombat este félelmetes perceket élhetett át egy utas egy személyvonaton. A Nyíregyházára tartó járaton előkerült egy bárd, amikor a férfi pénzt követelt áldozatától. A vérfagyasztó rablásról a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei hírportál számolt be.

Húsvágó bárddal akart rabolni az esti vonaton Fotó: Illusztráció: (Pixabay/Pexels)

A megalapozott gyanú szerint a férfi négy napja, február 21-én este beszélgetésbe elegyedett egy utassal. Rövid idő elteltével azonban elővette a kabátja alá rejtett hentesbárdot,

és felszólította az utast, hogy adjon neki ötszáz forintot, különben megöli.

A fenyegetés hatására a férfi átadta a cigarettáját. A gyanúsított azonban nem elégedett meg ennyivel: néhány perc múlva visszatért, és követelte az összes pénzét.

Nyomatékul a bárddal lesújtott a férfi mellett álló kerékpárra.

Az áldozat félelmében átadott a bárdos férfinek 25 ezer forintot.

A jegyellenőr jelenléte mentette meg

A következő megállónál, Nyíregyházán az áldozat – kihasználva a jegyellenőr jelenlétét – leszállt a vonatról, és értesítette a rendőrséget. A nyomozók két napon belül elfogták a férfit, akit felfegyverkezve elkövetett rablás miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványozta a gyanúsított letartóztatását, mivel a kiemelkedő tárgyi súlyú, öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyegetett cselekmény miatt fennáll a szökés és elrejtőzés veszélye, valamint a bizonyítás befolyásolásának kockázata. A letartóztatásról várhatóan a Nyíregyházi Járásbíróság dönt.

