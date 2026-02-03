Mindkét gyerek beleesett a jeges patakba, meghaltak a testvérek

A Maszol.ro romániai hírportál első híre még csak egy gyerekről szólt. Azt írták, egy mindössze 6 éves kislány a nagy hidegben, a téli időben beleesett a Kürpöd (Chirpăr) településen lévő patakba. Mentőcsónakot, búvárokat, két mentőautót, valamint a brassói SMURD mentőhelikopterét is riasztották a helyszínre.

A területi katasztrófavédelem munkatársai megtalálták és kiemelték a jeges vízből a gyereket, de akkor már nem lélegzett. Ők mégsem adták fel. Közel egy órán át próbálták újraéleszteni a mentősök, de hiába, a kislány meghalt. Eközben a rendőrök kihallgattak mindent érintettet. Így derült, ki, hogy 9 éves bátyja elkísérte a patakhoz. A fiút is keresni kezdték. Hamar kiderült, hogy ő is a patakba esett és meghalt. Azt, hogy egyáltalán hogyan került a két gyerek a vízhez, mit csináltak ott, és ki a felelős a halálukért, már vizsgálják a román hatóságok a Maszol.ro cikke szerint.

