Két gyerek belefulladt a Forgó-tóba

Harminc évvel ezelőtt megrendítő hír rázta meg Tolna megyét a Teol.hu cikke szerint. Akkor még nem vármegyék voltak. 1996. március 16-án, tehát a nemzeti ünnepünk után egy nappal egy Pest megyei család érkezett Gemenci erdőbe. Kirándulni akartak. Felszálltak a kisvasútra és élvezték a természet közelségét, majd leszálltak, és innentől megállíthatlanul sodródtak a családi tragédia felé. A gyerekek végül belefulladtak a közeli Forgó-tó jeges vízébe.
A gyerekek – szívbemarkoló, s a zseblámpák imbolygó fényében egyúttal kísérteties látvány – mintha aludnának: lecsukott szemmel fekszenek egymás mellett, csak amint felemelik őket, akkor hanyatlik hátra a fejük…"
– számolt be a tragédiáról egy helyi újságíró a helyszínen.
Esélyük sem volt, belefulladtak a jéghideg vízbe
A Pomázról érkező négytagú család legkisebb tagja, a 8 éves Róbert, a kisvasút végállomásánál elszakadt többiektől és meg sem állt a közeli tóig, ami látszólag be volt fagyva. Valóban volt jég a Forgó-tó felszínén, de március 16-ára már elvékonyodott. Amikor a gyerek beszaladt a tó közepére, a jég megtört, végül beszakadt a súlya alatt, a kisfiú pedig beleesett a vízbe. Az idősebb gyerek, Róbert 17 éves bátyja mindent látott, és azonnal odaszaladt a tóhoz. Péter is rálépett a jégre, és bár elérte öccse kezét, alatt is beszakadt a jég.
Együtt merültek el a hideg vízben. A kétségbeesett szülők a tóhoz rohantak, és a vízbe gázolva próbálták megtalálni a gyermekeiket, de nem sokra jutottak.
Aztán a szekszárdi tűzoltók és mentősök is keresték őket, de nem találták. Még helikopterek is pásztázták a tó felszínét, de csak nem lettek meg. A budapesti Harcsa búvárcsoport tagjai kellett ahhoz, hogy előkerüljenek. A buvárok partra emelték a fiúk holttestét a mintegy 3 méteres mélységből. Akkor már este volt. A gyerekek akkor órákat töltöttek a jeges vízben, esélyük sem volt arra, hogy túléljék.
Beszakadt a jég egy gyerek alatt a Balatonon
A hatóságok figyelmeztetései és tiltása ellenére 2026 egyik januári hétvégéjén több embert is láttak a Balaton befagyott felszínén, egyesek kisgyermekkel, sőt babakocsival is a jégre merészkedtek. Balatonfűzfőn sem sok hiányzott a tragédiához, amikor egy gyerek alatt beszakadt a jég.
Egressy Mátyás, Szabó Györgyi és Pesty László eltűnési ügye
Egressy Mátyásnak csak a holtteste került elő a jeges Dunából, a hat éve eltűnt, mohácsi Szabó Györgyi rokonai viszont még nem nyugodhatnak meg. Ma is keresik a nőt, aki egy hajnalon elment otthonról és többé nem látta senki. Egy másik, nagy port kavart eltűnési ügyet viszont lezárhattak a rendőrök a napokban. Megtalálták a sokáig keresett ismert dokumentumfilmrendezőt, akiért nem csak a családja aggódott. Pesty László előkerült. Erről ide kattintva olvashat.
Csontvázig lebomlott holttest
Egy romániai, ploiești-i tömbházhoz siettek a rendőrök egy asszonyhoz, akinek Olaszországban élő lánya hívta őket. Oszladozó holtteste fogadta a hatóságot a lakásban. Jó régóta nem kereste sem a lánya, sem a fia, pedig ez utóbbi hozzá közel él. Az elképesztően szomorú történetről többet megtudhat, ha ide kattint!
Megtalálták az eltűnt magyar kisfiút
Nagy erőkkel keresték a debreceni rendőrök azt a gyereket, akinek február 12-én nyoma veszett. A körözési adatlapja szerint a cívisvárosban született 13 évvel ezelőtt. Négy nappal később derült ki, hogy megtalálták az eltűnt magyar kisfiút. Ebben a cikkünkben olvashat erről részletesebben.
Megtalálták az eltűnt fiatal holttestét
A dunaújvárosi buszpályaudvaron látták utoljára azt a fiatalt, akit kétségbeesve kerestek a rokonai. Az előszállási férfinek karácsonykor veszett nyoma, most bukkantak rá. Részletekért kattintson ide!
Megtalálták a férfi holttestét
A romániai gyalui víztározóba esett férfi után kutattak a helyi búvárok a Kolozs megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint. Holtan emelték ki a partra. Annak a gyereknek is csak a holtteste került elő, aki egy angliai folyóban süllyedt a víz alá.
Nem tudják, kié a Tokajnál talált, ektomorf holttest
Továbbra sem sikerült azonosítani azt a halottat, akire decemberben találtak rá a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lévő Tokajban egy túraút mellett. Bár a rendőrök részletes leírást tettek közzé a holttestről, úgy tűnik, senki sem tud nekik segíteni. Vagy mégis? Ha Ön felismeri a férfit, telefonáljon!
Oszladozó holttest került elő egy kocsi csomagtartójából Gyöngyösön
Két férfi áll bíróság előtt előre kitervelten elkövetett emberölés miatt. Azzal vádolják őket, hogy agyonlőtt áldozatuk holttestét egy kocsi csomagtartójába gyömöszölték a Heves vármegyei városban. Részletek ebben a cikkben!
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.