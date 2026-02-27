Két gyerek belefulladt a Forgó-tóba

Harminc évvel ezelőtt megrendítő hír rázta meg Tolna megyét a Teol.hu cikke szerint. Akkor még nem vármegyék voltak. 1996. március 16-án, tehát a nemzeti ünnepünk után egy nappal egy Pest megyei család érkezett Gemenci erdőbe. Kirándulni akartak. Felszálltak a kisvasútra és élvezték a természet közelségét, majd leszálltak, és innentől megállíthatlanul sodródtak a családi tragédia felé. A gyerekek végül belefulladtak a közeli Forgó-tó jeges vízébe.

Tragédia: két pomázi gyerek belefulladt a Forgó-tóba

Fotó: robertbardos / Forrás: Wikiloc / Képünk illusztráció

A gyerekek – szívbemarkoló, s a zseblámpák imbolygó fényében egyúttal kísérteties látvány – mintha aludnának: lecsukott szemmel fekszenek egymás mellett, csak amint felemelik őket, akkor hanyatlik hátra a fejük…"

– számolt be a tragédiáról egy helyi újságíró a helyszínen.

Esélyük sem volt, belefulladtak a jéghideg vízbe

A Pomázról érkező négytagú család legkisebb tagja, a 8 éves Róbert, a kisvasút végállomásánál elszakadt többiektől és meg sem állt a közeli tóig, ami látszólag be volt fagyva. Valóban volt jég a Forgó-tó felszínén, de március 16-ára már elvékonyodott. Amikor a gyerek beszaladt a tó közepére, a jég megtört, végül beszakadt a súlya alatt, a kisfiú pedig beleesett a vízbe. Az idősebb gyerek, Róbert 17 éves bátyja mindent látott, és azonnal odaszaladt a tóhoz. Péter is rálépett a jégre, és bár elérte öccse kezét, alatt is beszakadt a jég.

Együtt merültek el a hideg vízben. A kétségbeesett szülők a tóhoz rohantak, és a vízbe gázolva próbálták megtalálni a gyermekeiket, de nem sokra jutottak.

Aztán a szekszárdi tűzoltók és mentősök is keresték őket, de nem találták. Még helikopterek is pásztázták a tó felszínét, de csak nem lettek meg. A budapesti Harcsa búvárcsoport tagjai kellett ahhoz, hogy előkerüljenek. A buvárok partra emelték a fiúk holttestét a mintegy 3 méteres mélységből. Akkor már este volt. A gyerekek akkor órákat töltöttek a jeges vízben, esélyük sem volt arra, hogy túléljék.

Beszakadt a jég egy gyerek alatt a Balatonon

A hatóságok figyelmeztetései és tiltása ellenére 2026 egyik januári hétvégéjén több embert is láttak a Balaton befagyott felszínén, egyesek kisgyermekkel, sőt babakocsival is a jégre merészkedtek. Balatonfűzfőn sem sok hiányzott a tragédiához, amikor egy gyerek alatt beszakadt a jég.