Beleharapott egy emberbe egy őrjöngő nő a miskolci pályaudvaron – videó

Egy ütéssel a földre terítette részeg, agresszív támadóit egy vasútőr Miskolcon a Tiszai pályaudvar előtt. Megvédte magát. Egy pár már a vonaton elkezdett ordibálni, verekedni akartak. A történetnek az lett a vége, hogy a nő beleharapott egy emberbe, miközben a párja sem állt zsebre tett kézzel. A 3 évvel ezelőtti balhéról készült felvételt a TV Tények mutatta be tegnap, mivel most került sor a balhézó férfi ítéletére.

Beleharapott egy őrjöngő nő egy ember kezébe 2023-ban a miskolci Tiszai Pályaudvaron

Fotó: TV2 Tények

A pár férfi tagja meg akart verni egy nőt a kislányával együtt a szerelvényen, ami miatt lezavarta őket a peronra a biztonsági őr. A pályaudvar kamerái rögzítették az eseményeket. Jól látszik a felvételeken, ahogy ezután a vasúti dolgozó a kollégái segítségével leállítja a balhézókat, és kikíséri őket a pályaudvar elé.

Beleharapott egy ember kezébe a nő

Eközben dobta meg az őrjöngő nő a vasútőrt a telefonjával, és a férfi kezébe is beleharapott.

Párja is bekapcsolódott, egy terméskővel támadta meg a vasútőrt. A nőt már az előkészítő ülésen közmunkára ítélték, a férfi viszont tárgyalást szeretett volna, amivel nem járt jól: fegyházbüntetést kapott. Mivel a férfi többszörös visszaeső, büntetésként 2 év 6 hónap szabadságvesztésre, mellékbüntetésként 3 év közügyektől eltiltásra ítélték. Enyhítésért fellebbezett, ezért az ítélet nem jogerős.

