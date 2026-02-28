Megdöbbentő eredménnyel zárult a Berki Krisztián halála miatt indult nyomozás

Az egész országot megrázta Berki Krisztián, népszerű celeb és egykori főpolgármester-jelölt váratlan halála. A tragédia 2022. május 6-án következett be, amikor a férfi holttestére lánya, Nati bukkant rá a fővárosi otthonában. A helyszínen kábítószert, köztük kokaint is találtak, ami miatt büntetőeljárás indult. A nyomozás célja elsősorban az volt, hogy kiderítsék, kitől szerezte be Berki a tiltott szert – írta a Blikk.hu.

Berki Krisztián halála után kokain birtoklása miatt indult eljárás

Fotó: MW bulvár

Nem találták meg Berki Krisztián dílerét

A nyomozás során két férfit állítottak elő, de a bizonyítékok nem voltak elégségesek a súlyos büntetéshez. Rab Ferenc Levente, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője elmondta: mindkét gyanúsított csak kis mennyiségű kábítószert birtokolt, és részt vett az elterelő programban, így az eljárást megszüntették velük szemben.

A vizsgálat feltérképezte Berki kapcsolatrendszerét is. Elsőként a vecsési K. Istvánt fogták el, akitől a nyomozás szerint

2018 októbere és 2021 márciusa között többször juthatott kokainhoz.

Egy másik férfi a fővárosban bukott le marihuánával, kokainnal szennyezett tárgyakkal és teljesítményfokozó szerekkel. K. István, aki Berkivel az edzőteremben ismerkedett meg, asztalosként dolgozott, és korábban egy gardrób közös elkészítése is szóba került, amely végül elmaradt. Három napos őrizet után szabadlábra helyezték, nyomkövetővel Pest vármegyében mozoghatott szabadon.

Elismerte, hogy fogyasztott kábítószert, de azzal soha nem kereskedett, még szívességből sem adott belőle senkinek. Amit találtak nála, az is csak néhány gramm volt

– mondta el a Blikknek Parti Ágnes ügyvéd. A sajtóinformációk szerint Berki halálakor kezében volt a kokaint tartalmazó zacskó. Bár a nyomozók feltételezték, hogy tőle szerezte a szert, ezt nem tudták kellőképpen bizonyítani a bíróság előtt. A nyomozás korai szakaszában Mazsit, Krisztián özvegyét is kihallgatták. A nőnek fényképeket és beceneveket kellett átnéznie, hogy azonosítsa az érintetteket. Az ügyvéd szerint Mazsi sikeresen egy becenév alapján felismerte a gyanúsítottat. Hódi Pamela, a férfi nagyobb lányának édesanyja elmondta, hogy a család lelkileg már jobban van, de a gyász első szakasza elképesztően megterhelő volt.

Pamela hangsúlyozta, ha Nati nem talál rá apja holttestére, minden másként alakulhatott volna.

Bár Krisztián és Pamela már nem éltek együtt, apa és lánya kapcsolata nagyon szoros volt, és a tragédia különösen mélyen érintette a kislányt és az egész családot.