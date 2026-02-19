Elképesztő módszerrel vertek át daganatos betegeket egy érdi ál-rendelőben

Hírlevél
Egy alagsori helyiségből kialakított ál-rendelőben fogadták a pácienseket, ahol vizsgálatot és diagnózist színleltek. A beteg embereknek beadott injekciókat és infúziókat egy érdi garázsban készítették, mindenféle engedély és szakmai háttér nélkül.
Kétségbeesett, gyógyulásban reménykedő betegeket vert át egy hétfős társaság, amely engedély nélküli, otthon kotyvasztott készítményeket adott be injekcióként és infúzióként, emellett orrsprayt és tablettákat is árult a pácienseknek. A rendőrség elfogta a csoport tagjait, jelenleg szabadlábon védekeznek – írta a Blikk.hu.

Beteg embereket kezeltek az érdi garázsból működtetett illegális ál-rendelőben.
Beteg embereket kezeltek az érdi garázsból működtetett illegális ál-rendelőben
Fotó: Pexels

Beteg pácienseket kezeltek engedély nélküli szerekkel

A hatóságok szerint a 72 éves M. György és köre egy érdi melléképületben gyártott „immunerősítőt” Tolerin néven, miközben a készítménynek sem forgalomba hozatali, sem klinikai vizsgálati engedélye nem volt. Az ampullákba töltött anyagot 30 ezer forintért adták be injekcióként, de infúzió, orrspray és tabletta is szerepelt a kínálatban.

Az ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat derítette fel a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával. 

A nyomozás szerint a férfi sajátjaként hivatkozott a Tolerinre, noha annak kizárólagos jogai a néhai Bertók Lóránd professzorhoz és kutatócsoportjához kötődtek, akik évtizedes munkával fejlesztették ki az eredeti készítményt.

A „rendelés” egy alagsori tárolóból kialakított helyiségben zajlott. M. György vizsgálatot és diagnózist imitált, majd személyre szabott terápiát ajánlott. Az injekciókat vagy infúziókat ő maga, illetve egyik társa adta be. 

Több páciens fájdalomra és különféle elváltozásokra panaszkodott, de a férfi ezeket a szer „lassú felszívódásával” vagy más, szerinte ártalmatlan okkal magyarázta.

A rendőrök Érden, Budapesten és Fóton tartottak házkutatásokat. A lefoglalt bizonyítékok mellett a nyomozók több mint 100 millió forint értékű vagyont biztosítottak: készpénzt, járműveket, bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá. A hét gyanúsított ellen emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt indult eljárás.

Bár az érdi „rendelőben” nem orvosok dolgoztak, ők is képesek szép dolgokra a szakmában. Váratlan ellenőrzés szakította félbe egy 64 éves doktornő rendelését a szlovákiai Zsolna egyik klinikáján. A hatóságok azért jelentek meg a helyszínen, mert felmerült a gyanú, hogy a pácienseket részegen fogadja és vizsgálja meg.

 

