Elképesztő módszerrel vertek át daganatos betegeket egy érdi ál-rendelőben

Kétségbeesett, gyógyulásban reménykedő betegeket vert át egy hétfős társaság, amely engedély nélküli, otthon kotyvasztott készítményeket adott be injekcióként és infúzióként, emellett orrsprayt és tablettákat is árult a pácienseknek. A rendőrség elfogta a csoport tagjait, jelenleg szabadlábon védekeznek – írta a Blikk.hu.

Beteg embereket kezeltek az érdi garázsból működtetett illegális ál-rendelőben

Fotó: Pexels

Beteg pácienseket kezeltek engedély nélküli szerekkel

A hatóságok szerint a 72 éves M. György és köre egy érdi melléképületben gyártott „immunerősítőt” Tolerin néven, miközben a készítménynek sem forgalomba hozatali, sem klinikai vizsgálati engedélye nem volt. Az ampullákba töltött anyagot 30 ezer forintért adták be injekcióként, de infúzió, orrspray és tabletta is szerepelt a kínálatban.

Az ügyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat derítette fel a Nemzeti Nyomozó Iroda bevonásával.

A nyomozás szerint a férfi sajátjaként hivatkozott a Tolerinre, noha annak kizárólagos jogai a néhai Bertók Lóránd professzorhoz és kutatócsoportjához kötődtek, akik évtizedes munkával fejlesztették ki az eredeti készítményt.

A „rendelés” egy alagsori tárolóból kialakított helyiségben zajlott. M. György vizsgálatot és diagnózist imitált, majd személyre szabott terápiát ajánlott. Az injekciókat vagy infúziókat ő maga, illetve egyik társa adta be.

Több páciens fájdalomra és különféle elváltozásokra panaszkodott, de a férfi ezeket a szer „lassú felszívódásával” vagy más, szerinte ártalmatlan okkal magyarázta.

A rendőrök Érden, Budapesten és Fóton tartottak házkutatásokat. A lefoglalt bizonyítékok mellett a nyomozók több mint 100 millió forint értékű vagyont biztosítottak: készpénzt, járműveket, bankszámlákat és ingatlanokat vettek zár alá. A hét gyanúsított ellen emberen végezhető kutatás szabályainak megszegése és kuruzslás miatt indult eljárás.

