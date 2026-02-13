Nem mindennapi jelenet játszódott le az éjszaka közepén Miskolc egyik csendes utcájában. Egy betörő egy családi ház udvarába jutott be, majd a garázsból és a műhelyből különféle szerszámokat és alkoholos italokat pakolt össze. A terv azonban gyorsan dugába dőlt – írta a Bors.

A betörő előkapott egy tapétavágó kést is

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Tapétavágóval fenyegetett a betörő

A tulajdonos rajtakapta az illetőt, aki ekkor már nem a menekülést választotta. A férfi előrántott egy tapétavágó kést és többször is megfenyegette a házigazdát. A kialakult helyzet annyira elfajult, hogy végül a tulajdonos kénytelen volt elengedni a támadót.

Az ügy gyorsan a Miskolci Járásbíróság elé került, ahol elrendelték a gyanúsított letartóztatását. A hatóság szerint nemcsak lopásról van szó, ugyanis ha a vádak beigazolódnak, akár felfegyverkezve elkövetett rablás miatt is felelnie kell.

A bíróság indoklása szerint a férfi korábban is bűncselekményekből tartotta fenn magát és fennáll a veszélye annak, hogy megszökne vagy eltüntetné a bizonyítékokat. Ezért döntöttek a legszigorúbb kényszerintézkedés mellett, így az éjszakai portya nem zsákmánnyal, hanem bilincsekkel ért véget.

