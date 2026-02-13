Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...

Érdekes!

Ettől a NASA is lehidalt! Végre kiderült, mit szállít valójában a 3I/ATLAS

Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy miskolci családi ház udvarában csúnyán félrement egy éjszakai akció. A betörő nemcsak lopott, hanem lebukás után a helyzetet is tovább rontotta, amikor előkerült egy tapétavágó kés.
Link másolása
Vágólapra másolva!
miskolci járásbíróságtapétavágóbetörőalkoholkéscsaládi ház

Nem mindennapi jelenet játszódott le az éjszaka közepén Miskolc egyik csendes utcájában. Egy betörő egy családi ház udvarába jutott be, majd a garázsból és a műhelyből különféle szerszámokat és alkoholos italokat pakolt össze. A terv azonban gyorsan dugába dőlt – írta a Bors.

A betörő előkapott egy tapétavágó kést is
A betörő előkapott egy tapétavágó kést is
Fotó: Pixabay (illusztráció)

Tapétavágóval fenyegetett a betörő

A tulajdonos rajtakapta az illetőt, aki ekkor már nem a menekülést választotta. A férfi előrántott egy tapétavágó kést és többször is megfenyegette a házigazdát. A kialakult helyzet annyira elfajult, hogy végül a tulajdonos kénytelen volt elengedni a támadót.

Az ügy gyorsan a Miskolci Járásbíróság elé került, ahol elrendelték a gyanúsított letartóztatását. A hatóság szerint nemcsak lopásról van szó, ugyanis ha a vádak beigazolódnak, akár felfegyverkezve elkövetett rablás miatt is felelnie kell.

A bíróság indoklása szerint a férfi korábban is bűncselekményekből tartotta fenn magát és fennáll a veszélye annak, hogy megszökne vagy eltüntetné a bizonyítékokat. Ezért döntöttek a legszigorúbb kényszerintézkedés mellett, így az éjszakai portya nem zsákmánnyal, hanem bilincsekkel ért véget.

Tavaly év végén is történt hasonló eset Dormándon, ahol egy idős férfi otthonába törtek be, majd lapáttal támadtak rá és kirabolták.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!