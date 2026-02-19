Bezárták a Bécsi úti klubot: drog, verés és letartóztatások

Nemzetközi együttműködésben csaptak le a hatóságok egy, a fővárosi éjszakai életben aktív droghálózatra. A KR NNI nagyszabású akciója során 16 kilogramm kábítószert foglaltak le, négy embert kábítószer-kereskedelem miatt őrizetbe vettek – közölte a Police.hu.

Akcióban a KR NNI, hatalmas fogás a pesti éjszakában

Fotó: Részlet a Police.hu videójából

KR NNI akció: 16 kilogramm kábítószer a budapesti éjszakában

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda a lengyel hatóságokkal közösen hajtotta végre az összehangolt műveletet. Több helyszínen tartottak kutatásokat, amelyek során jelentős mennyiségű illegális szert találtak és foglaltak le. A nyomozók tájékoztatása szerint több személy ellen kábítószer birtoklása miatt is eljárás indult.

Az őrizetbe vett, azóta letartóztatott négy kábítószer-kereskedő egyike az 51 éves D. Zsolt budapesti lakos, aki az óbudai szórakozóhelyen értékesítette az illegális szereket.

Bezáratták a Bécsi úti szórakozóhelyet

A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitánysága a szervezett bűnözés elleni fellépést szabályozó 1999. évi LXXV. törvény alapján a Bécsi úton működő szórakozóhelyet 2026. február 19-én két hónapra bezáratta.

A hatóság szerint a helyszínen árusított kábítószerek korábban súlyos bűncselekményhez is vezettek.

Kábítószer miatt ütötte meg a vendéget

Február 15-én hajnalban az illemhelyiségben egy férfi kábítószert kínált egy másik vendégnek, miközben társai elállták a kijáratot. Miután a férfi visszautasította a drogot, a kínáló ököllel kétszer arcon ütötte.

A 37 éves, profi bokszolói múlttal rendelkező férfit a rendőrök előállították a BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságra. A gyorsteszt többféle kábítószert mutatott ki szervezetében.

A hatóság súlyos testi sértés kísérlete, személyi szabadság megsértése és kábítószer birtoklása miatt hallgatta ki, őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

Totál szívás Budakeszin: felszámolták a droglabort

Magyar és lengyel nyomozók együtt csaptak le egy amfetamint előállító droglaborra, valamint a csapatra, akik a budapesti éjszakában terítették tiltott szereiket. A hálózathoz egy tragikus esemény is kötődik: tavaly decemberben egyik fogyasztójuk öngyilkosságot követett el.