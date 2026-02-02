Nem keresik tovább Borbás Marcsi munkatársát

Leállították annak a férfinek a keresését, akit január 27-én kora reggel láttak utoljára, és akit azóta is eltűntként tartanak nyilván. Ruháit és értéktárgyait a Duna partján találták meg Tahitótfalunál, ami alapján nagy valószínűséggel öngyilkossági szándékkal került a vízbe Benedek. A férfi Borbás Marcsi munkatársa volt, aki eltűnése után nyilvánosan is segítséget kért a felkutatásához. Az ötnapos, eredménytelen keresést követően Rokonál Benedek Lőrinc feleségének, Zsófinak is szembe kellett néznie azzal, hogy a férfi holttestét a téli Duna tartja fogva. A szakértők szerint hasonló okok miatt nem kerülhettek még elő annak a 18 éves fiatalnak a földi maradványai sem, aki január 18-án eshetett a Dunába a Széchenyi Lánchídról.

Borbás Marcsi kollégájának csak a ruhái maradtak hátra Tahitótfalunál a parton

Fotó: HUNGO - Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat

Télen a folyó sodrása lassabb, a mélyebb rétegekben pedig alig mozdul a víz, ami jelentősen nehezíti a kutatást a szakemberek szerint.

"Meleg időjárásban a sodrás sebessége alapján sokkal nagyobb a keresési-kutatási körzet, ezért a feltehetően a Lánchídról a Dunába került testet csak a csepeli folyószakaszig keresték.

Ha ez mondjuk augusztusban történt volna, egy nap alatt már Ercsiig vitte volna a Duna,

egy tavaszi-őszi áradás esetén pedig még nagyobb távolságot kellett volna kijelölni. Nyári, kis vízállás esetén ráadásul sokat segíthet – főleg a nagy tavaknál, a Balaton vagy a Tisza tó esetében –, ha a rendőrségi motorcsónakkal nagy fordulatszámon, vagyis erős hajócsavar működtetésével kis köröket írnak le a vízen, mert az felkavarja a meder alját, s az ott elakadt testet felszínre hozza a mozgatás" – mondta a Blikknek Csomor Balázs, egykori vízi rendőr.

A két, Dunában eltűnt férfi keresésében a HUNGO – Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat folyami kutatásban jártas szakemberei is részt vettek.

A mentőcsapat nemcsak a folyó vizében kutatott, hanem a sodrás irányát követve a partszakaszokon is, miközben drónokkal pásztázták a part menti területeket és a jeges vízfelszínt. A keresés egyik esetben sem hozott eredményt.

Ekkora az esély arra, hogy a jeges vízben túlélte Borbás Marcsi kollégája

A szakértők szerint a Lánchídról a Dunába esett vagy ugrott – ezt nem tudhatjuk – 18 éves Egressy Mátyás akkor sem juthatott partra, ha túlélte a több mint 15 méteres zuhanást: a jeges víz okozta sokk ugyanis azonnal megbéníthatta.

A Tahitótfalu közelében eltűnt férfi esetében is minimális az esély arra, hogy a rendkívül hideg vízben életben maradt.

Ilyen körülmények között a holttest a tüdőbe kerülő víz miatt elsüllyed, majd a meder alján sodródik tovább, ami a keresést technikai oldalról is megnehezíti: még a radarral végzett kutatás hatékonysága is csökken emiatt. Amennyiben az első napokban nem járnak sikerrel, a folyó mozgása miatt a terület, amit át kellen vizsgálniuk, folyamatosan egyre nagyobb lesz, miközben a jeges vízben akár hetekbe is telhet, mire a test újra a felszínre kerül.

Emlékezzünk rá, tavaly január elején a mostani magyarországi hideg télhez hasonló időben veszett nyoma a skóciai Dee folyóban a Huszti ikreknek. Még speciális búváregységek is keresték a nyomokat, végigtapogatva a folyó szinte minden pontját, de a holttesteket csak három hét múlva, az időjárás, illetve a víz hőmérsékletének felmelegedése után dobta fel a folyó"

– folytatta az egykori vízi rendőr a bulvárlapnak.

Így támogathatja az apa nélkül maradt családot



Benede felesége két kisgyermekkel magára maradt. Egy eltűnés után jogilag akár öt év is eltelhet, mire valakit halottnak nyilvánítanak, addig pedig a mindennapi terhek változatlanul fennállnak. A család mindössze fél éve költözött be felújított otthonába, amelyet hitel terhel, miközben a nő egyedül gondoskodik a gyerekekről. Bármilyen segítség óriási támaszt jelent számukra!



Akik támogatni szeretnék az apa nélkül maradt családot, az alábbi módon tehetik meg: Számlaszám:

Szekrényi Zsófia

10403112-86768765-66671005

K&H Bank

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!