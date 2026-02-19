Nem mindennapi botrány rázta meg a hazai börtönrendszert, ugyanis a vád szerint egy tiszalöki büntetés-végrehajtási intézetben csilipaprika-koncentrátummal kevert fertőtlenítőszert vetettek be a fogvatartottak vizsgálatánál – írta a Szon.hu.

Brutális kegyetlenség a börtön falai között

Fotó: Pixabay

Csilipaprika a fertőtlenítőben

Az ügy lényege az ítéleti tényállás szerint az volt, hogy az egyik vezető beosztású dolgozó meg akarta fékezni a szerinte indokolatlan orvosi vizsgálatokat. A folyamat azonban egészen megdöbbentő volt, ugyanis a fertőtlenítő folyadékhoz csilipaprika-koncentrátumot kevertek, és ezzel fújták be az eszközöket, illetve az orvosi gumikesztyűt is.

A koncentrátumot egy később jogerősen elítélt társ szerezte be. A vád szerint az orvos két fogvatartott vizsgálatakor használta a felturbózott fertőtlenítőt, ami égő, maró fájdalmat okozott. A rabok szédülésről és köhögésről számoltak be.

A rendeléseken jelen lévő orvosírnok tudott a keverékről, ám nem jelentette az esetet felettesének. Később ugyan eldugta, majd kiöntötte a flakon tartalmát, de ezzel már nem tudta meg nem történtté tenni az ügyet.

Ítélet született a börtönben történt incidens után, most jöhet a szigorítás

Az ügyben a Debreceni Törvényszék Katonai Tanácsa hozott elsőfokú ítéletet. A volt börtönorvost és az egészségügyi osztály egykori vezetőjét 2 év 6 hónap szabadságvesztésre ítélték és öt évre eltiltották őket az egészségügyi foglalkozástól. Az ápoló 540 ezer forintos pénzbüntetést kapott.

Az ügy azonban itt nem zárult le, hiszen a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség súlyosabb büntetést indítványozott és hosszabb börtönbüntetést, közügyektől való eltiltást, sőt végleges hatályú foglalkozástól eltiltást is kérnek. A harmadik vádlott esetében magasabb pénzbüntetést és katonai mellékbüntetést javasolnak.

A védelem természetesen felmentésért fellebbezett, így a történet még folytatódik.

Természetesen olykor fordul a kocka és a börtön kegyetlen mindennapjaiban az őrök húzzák a rövidebbet. A közelmúltban egy rab ragadta meg a smasszer nyakát a szombathelyi börtön folyosóján, az ügy nem is maradt következmények nélkül.