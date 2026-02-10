Pár ezer forint miatt vertek össze egy férfit Kecskeméten viperával és vascsővel – fotók

Egy kis tartozásból nagy balhé lett Kecskeméten, ami akár börtönt is vonhat maga után a két önbíráskodó férfi számára. Szeptember végén este egy parkolóban ültek a barátjukkal és egy nővel, amikor a fiatalabbik odament az egyik ismerősükhöz, hogy követelje tőle a régi, ötezres adósságot. Az illető tagadta, hogy tartozna bárkinek, de a támadó már kétezer forinttal is beérte volna – írta a Baon.hu.
Ezért börtönbe kerülhetnek a kecskeméti férfiak
A vádirat szerint a férfi előkapott egy teleszkópos botot és megütötte a hátsó ülésen ülő férfit, miközben társa folyamatosan követelte a pénzt. Nem álltak meg itt, kirángatták az áldozatot az autóból és a földön viperával és vascsővel ütötték tovább. Szerencsére a férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül begyógyulnak. Az áldozat és a női ismerőse elmenekült, a rendőrök pedig még aznap elkapták a támadókat.
Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodással vádolja a két férfit. Börtönbüntetést és a használt vipera elkobzását javasolják. Sorsuk a Kecskeméti Járásbíróság kezében van.
