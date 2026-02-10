Pár ezer forint miatt vertek össze egy férfit Kecskeméten viperával és vascsővel – fotók

Egy kis tartozásból nagy balhé lett Kecskeméten, ami akár börtönt is vonhat maga után a két önbíráskodó férfi számára. Szeptember végén este egy parkolóban ültek a barátjukkal és egy nővel, amikor a fiatalabbik odament az egyik ismerősükhöz, hogy követelje tőle a régi, ötezres adósságot. Az illető tagadta, hogy tartozna bárkinek, de a támadó már kétezer forinttal is beérte volna – írta a Baon.hu.

A támadás Kecskeméten, egy parkolóban történt, a rendőrök még aznap elfogták a férfiakat, akik akár börtönt is kaphatnak

Forrás: ugyeszseg.hu

Ezért börtönbe kerülhetnek a kecskeméti férfiak

A vádirat szerint a férfi előkapott egy teleszkópos botot és megütötte a hátsó ülésen ülő férfit, miközben társa folyamatosan követelte a pénzt. Nem álltak meg itt, kirángatták az áldozatot az autóból és a földön viperával és vascsővel ütötték tovább. Szerencsére a férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül begyógyulnak. Az áldozat és a női ismerőse elmenekült, a rendőrök pedig még aznap elkapták a támadókat.

Az acél teleszkópos bot, amivel a támadó megütötte áldozatát

Forrás: ugyeszseg.hu

Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodással vádolja a két férfit. Börtönbüntetést és a használt vipera elkobzását javasolják. Sorsuk a Kecskeméti Járásbíróság kezében van.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.

x



