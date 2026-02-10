Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Elképesztő: a világ nagyhatalmai Budapestre látogatnak

Bűnügy

Fejbe lőttek egy magyar polgármestert

kecskeméten

Pár ezer forint miatt vertek össze egy férfit Kecskeméten viperával és vascsővel – fotók

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Két férfi Kecskeméten egy kis tartozás miatt ment neki egy ismerősének: viperával és vascsővel. Az ügyészség szerint börtön várhat rájuk.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kecskemétenkecskeméti járásbíróságviperával vascsőáldozatügyészségvitabörtönbűnügy

Egy kis tartozásból nagy balhé lett Kecskeméten, ami akár börtönt is vonhat maga után a két önbíráskodó férfi számára. Szeptember végén este egy parkolóban ültek a barátjukkal és egy nővel, amikor a fiatalabbik odament az egyik ismerősükhöz, hogy követelje tőle a régi, ötezres adósságot. Az illető tagadta, hogy tartozna bárkinek, de a támadó már kétezer forinttal is beérte volna – írta a Baon.hu.

A támadás Kecskeméten, egy parkolóban történt, a rendőrök még aznap elfogták a férfiakat, akik akár börtönt is kaphatnak
A támadás Kecskeméten, egy parkolóban történt, a rendőrök még aznap elfogták a férfiakat, akik akár börtönt is kaphatnak
Forrás: ugyeszseg.hu

Ezért börtönbe kerülhetnek a kecskeméti férfiak

A vádirat szerint a férfi előkapott egy teleszkópos botot és megütötte a hátsó ülésen ülő férfit, miközben társa folyamatosan követelte a pénzt. Nem álltak meg itt, kirángatták az áldozatot az autóból és a földön viperával és vascsővel ütötték tovább. Szerencsére a férfi csak könnyebb sérüléseket szenvedett, amelyek nyolc napon belül begyógyulnak. Az áldozat és a női ismerőse elmenekült, a rendőrök pedig még aznap elkapták a támadókat.

Az acél teleszkópos bot, amivel a támadó megütötte áldozatát
Az acél teleszkópos bot, amivel a támadó megütötte áldozatát
Forrás: ugyeszseg.hu

Az ügyészség felfegyverkezve elkövetett önbíráskodással vádolja a két férfit. Börtönbüntetést és a használt vipera elkobzását javasolják. Sorsuk a Kecskeméti Járásbíróság kezében van.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

x


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!