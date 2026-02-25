Nem akárkit húzott le százezrekkel egy csaló a győri börtönben

Egy többszörösen büntetett előéletű férfi 2021-ben már jogerős büntetését töltötte, amikor elhatározta, hogy kipróbál egy trükköt. Azt mondta az egyik rabtársának, hogy ismer olyan embereket, akik el tudják intézni az áthelyezését egy másik intézetbe. A rab hitt neki és 150 ezer forintot átutalt a megadott bankszámlára. Csakhogy a börtönbiznisz csupán mese volt, a pénzt pedig soha nem látta viszont – írja a Kisalföld.hu.

A börtönbiznisz nem kifizetődő: a hamis ígéretekért kemény büntetés járt

Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Börtönbiznisz: amikor a rácsok mögött is próbálnak üzletelni

A Szombathelyi Törvényszék a nem létező kapcsolatával nyerészkedő férfi befolyással üzérkedés miatt, mint többszörös visszaesőt, elsőfokon 4 év fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Mindezek mellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett.

A Győri Ítélőtábla szerdán kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával, a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás tartamát 5-5 évre súlyosította, és 150.000 Ft-ra vagyonelkobzást rendelt el.

