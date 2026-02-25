Hírlevél
Nem akárkit húzott le százezrekkel egy csaló a győri börtönben

Egy férfi 150 ezer forintot csalt ki rabtársától azzal az ígérettel, hogy elintézi az áthelyezését másik börtönbe. A történetből hamar kiderült, hogy csak átvert mindenkit, a bíróság pedig nem volt kegyes: a büntetését jelentősen megemelték. A „börtönbiznisz” ára most keményen megmutatkozott.
Egy többszörösen büntetett előéletű férfi 2021-ben már jogerős büntetését töltötte, amikor elhatározta, hogy kipróbál egy trükköt. Azt mondta az egyik rabtársának, hogy ismer olyan embereket, akik el tudják intézni az áthelyezését egy másik intézetbe. A rab hitt neki és 150 ezer forintot átutalt a megadott bankszámlára. Csakhogy a börtönbiznisz csupán mese volt, a pénzt pedig soha nem látta viszont – írja a Kisalföld.hu.

A börtönbiznisz nem kifizetődő: a hamis ígéretekért kemény büntetés járt
Fotó: Shutterstock / Illusztráció

Börtönbiznisz: amikor a rácsok mögött is próbálnak üzletelni

A Szombathelyi Törvényszék a nem létező kapcsolatával nyerészkedő férfi befolyással üzérkedés miatt, mint többszörös visszaesőt, elsőfokon 4 év fegyházbüntetésre, 4 év közügyektől eltiltásra ítélte.

Mindezek mellett kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből. Az ítélet ellen az ügyész súlyosításért, a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhítésért fellebbezett. 

A Győri Ítélőtábla szerdán kihirdetett határozatában egyetértett a fellebbviteli főügyészség álláspontjával, a szabadságvesztés és a közügyektől eltiltás tartamát 5-5 évre súlyosította, és 150.000 Ft-ra vagyonelkobzást rendelt el.

 

A győri börtönbizniszen kívül volt más meglepő esemény is, ami börtönhöz köthető. A tiszalöki intézetben a rabok vizsgálata során olyan módszert vetettek be, amire kevesen számítottak – csilipaprikával kevert fertőtlenítőt használtak. Az ügyészség pedig nem hagyja annyiban, súlyosabb büntetést kér az érintettekre.

 

