Megragadta a börtönőr nyakát egy rab a szombathelyi börtönben

A Szombathelyi Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat azzal a fogvatartottal szemben, aki a vádirat szerint a szombathelyi börtön folyosóján az ételosztást felügyelő börtönőr nyakát megragadta és ellökte magától. Emiatt a körletfelügyelő megpróbálta a férfit megbilincselni, aki ennek ellenállt, és dulakodni kezdett a sértettel – írja a Vaol.hu

A rab elkapta a börtönőr torkát, majd dulakodni kezdtek

Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rovott múltú bűnözővel szemben. Büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.

