Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Támadással fenyegeti Magyarországot Zelenszkij kitüntetett őrnagya – videó

Ezt látnia kell!

Nem akarták, hogy megtudd, de valami ijesztő dolog rejtőzködik a Holdon

börtönőr

Megragadta a börtönőr nyakát egy rab a szombathelyi börtönben

21 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Hivatalos személy elleni erőszak miatt emeltek vádat az elkövetővel szemben. A fogvatartott megragadta az ételosztást felügyelő börtönőr nyakát és ellökte magától.
Link másolása
Vágólapra másolva!
börtönőrszombathelyi járási ügyészségszombathelyi járásbíróságrabfogvatartott

A Szombathelyi Járási Ügyészség hivatalos személy elleni erőszak miatt emelt vádat azzal a fogvatartottal szemben, aki a vádirat szerint a szombathelyi börtön folyosóján az ételosztást felügyelő börtönőr nyakát megragadta és ellökte magától. Emiatt a körletfelügyelő megpróbálta a férfit megbilincselni, aki ennek ellenállt, és dulakodni kezdett a sértettel – írja a Vaol.hu  

A rab elkapta a börtönőr torkát, majd dulakodni kezdtek
A rab elkapta a börtönőr torkát, majd dulakodni kezdtek 
Fotó: illusztráció/MI által generált kép

A járási ügyészség végrehajtandó szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabását indítványozta a rovott múltú bűnözővel szemben. Büntetőjogi felelősségéről a Szombathelyi Járásbíróság fog dönteni.  

Rács mögé kerül a rabbal szexelő börtönőr

Három év börtönbüntetésre ítélte a bíróság a mindössze 20 éves Alicia Novast, aki börtönőrként szexuális kapcsolatot létesített egy fogvatartottal. A nő kannabiszt és két mobiltelefont is becsempészett a rab számára a wellingborough-i börtönbe. Az ügy részletei a közösségi médiában megosztott videók révén kerültek nyilvánosságra.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!