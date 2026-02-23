Életre kelt a borzalom: a 10. emeletről lökte ki barátnőjét Győrben

Családi konfliktusokkal terhelt kapcsolat vezetett a végzetes tragédiához. A borzalom akkor történt, amikor a vádlott és barátnője között ismét heves vita alakult ki egy győri panellakás tizedik emeletén.

Sokkoló borzalom, a tizedikről lökte ki a barátnőjét

A borzalom a 10. emeleten kezdődött

A tényállás szerint a 34 éves férfi 2023 januárjában költözött barátnőjével és édesanyjával egy győri lakásba. Később az édesanya unokája is odaköltözött családjával. A pár kapcsolata márciusra megromlott, miután a férfinak másik kapcsolata lett, emiatt gyakoriak voltak a veszekedések, és a vádlott időnként bántalmazta is a nőt.

2023. március 30-án reggel újabb vita robbant ki közöttük, amely dulakodásba torkollott. A férfi egy időre kiment a szobából, miközben a sértett sírt, felhúzta a redőnyt és kinyitotta az ablakot. Az egyik otthon tartózkodó családtag ezt észrevette, és szólt a vádlottnak.

A vádlott visszament a szobába, kiabálni kezdett a nővel, majd megragadta és a nyitott ablakon keresztül kivetette. A sértett a mélybe zuhant, és olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

Súlyosításért fellebbez az ügyészség

A Győri Törvényszék a vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés miatt, mint visszaesőt, 18 év fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte, valamint kizárta a feltételes szabadságra bocsátás lehetőségéből.

Az ítélet ellen az ügyész súlyosbításért, míg a vádlott és védője elsődlegesen felmentésért, másodlagosan enyhébb minősítésért és a büntetés enyhítéséért fellebbezett.

A Győri Fellebbviteli Főügyészség álláspontja szerint a vádlott bűnössége egyértelmű, és vele szemben hosszabb tartamú szabadságvesztés kiszabását indokoltnak látja.

Másodfokon az ügyben a Győri Ítélőtábla dönt.

