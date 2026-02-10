Egy súlyos sérüléssel járó brutális baleset ügyében indult eljárás a Miskolci Rendőrkapitányságon a helyi hírportál információi szerint.

Szemtanúkat keres a rendőrség a brutális baleset miatt Miskolcon

Forrás: police.hu

Balesetet okozott egy autó tegnap, február 9-én hajnalban Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye székhelyén, Miskolcon. A sofőr a József Attila úton, a Búza tér felé haladt,

amikor a külső sávban elütött egy „ismeretlen személyazonosságú” gyalogost.

A férfi a balesetben súlyos sérüléseket szenvedett.

Segítsen a brutális baleset áldozatának azonosításában

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság felhívása szerint a Miskolci Rendőrkapitányság várja mindazok jelentkezését,

akik szemtanúi voltak az esetnek, vagy bármilyen információval rendelkeznek a sérült férfivel kapcsolatban.

Kérjük hívják a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központját a 06-46/514-506-os telefonszámon. Továbbá tegyenek bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es, díjmentes segélyhívó számon"

– tette közzé a Boon.hu.

Fogalmuk sincs, kié a Tokajnál talált holttest

A borsodi nyomozóknak egy halottal fiatallal sincs könnyű dolguk. December közepén rátaláltak egy holttestre a borairól híres településnél, azóta nem sikerült azonosítani. A rendőrség oldalán közzétették a leírását és azokról a tárgyakról is beszámoltak, amelyeket a fiatal, halott férfi mellett találtak, hátha tud nekik valaki segíteni abban, kié a rejtélyes, ektomorf alakú holttest. Erről bővebben olvashat, ha ide kattint! Segítsen, ha felismeri!

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.



