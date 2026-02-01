Brutális gyilkosság Görögszálláson: késsel ébresztette, majd betondarabbal végezte ki a könyörgő nőt

A bűncselekmény részletei a mai napig dermesztőek, az ügy minden mozzanata a tudatos kegyetlenségről árulkodik. A brutális gyilkosság elkövetője előre kitervelten, könyörtelen módon végzett a védtelen asszonnyal. A Szon.hu idézte fel az állatias kegyetlenséggel végrehajtott bűntény sokkoló részleteit.

Brutális gyilkosság Görögszálláson, az elkövető előre felkészült a vérengzésre Fotó: Illusztráció/Shutterstock

Brutális gyilkosság Görögszálláson: előre felkészült az ölésre

A Kelet-Magyarország 2005 októberében számolt be arról, hogy egy állampolgári bejelentés után a rendőrök egy nyírtelek-görögszállási ház udvarán álló kútban egy brutálisan meggyilkolt nő holttestét találták meg. A nyomozás azonnal nagy erőkkel indult meg, és még aznap elfogták a feltételezett elkövetőt, a 21 éves K. Gábort.

A férfi néhány hónappal korábban szabadult a börtönből, majd Nyírtelek környékén megismerkedett egy 49 éves, kétgyermekes, látássérült, hajléktalan nővel. Felajánlotta neki, hogy költözzön az apja Görögszálláson álló házába, amit az asszony – kilátástalan helyzete miatt – elfogadott.

A pénz megszerzése volt a cél

A férfi rövid időn belül rávette a nőt, hogy közös bankszámlát nyissanak. Erre érkezett a nyírmihálydi asszony rokkantsági nyugdíja, amelyhez a férfi is szabadon hozzáférhetett. A nyomozás szerint ez a körülmény kulcsszerepet játszott a tragédiában.

Hajnali támadás: késsel, majd betondarabbal ölte meg

A gyilkosság 2005. október 19-én, hajnali négy óra körül történt. A férfi tudatosan készült a tettre: felhúzta a csörgőórát, a kést pedig maga mellé készítette.

Amikor felébredt, több szúrással támadt rá az alvó nőre, aki az életéért könyörgött.

Ezután az udvarról bevitt a házba egy nagy betondarabot, térdre kényszerítette az asszonyt, majd leütötte. Mivel áldozata még életben volt, a széttört

beton éles részével többször lesújtott rá, egészen addig, amíg a nő meg nem halt.

Kútba dobta a holttestet, majd visszatért eltüntetni a nyomokat

Miután meggyőződött arról, hogy áldozata nem lélegzik, a holttestet az udvari kútba dobta. Magához vette a nő személyi igazolványát, majd a hajnali busszal Nyíregyházára utazott.