Kiskorúakat célzott az online térben a gyermekpornográfiával vádolt ragadozó

Egy újabb, sokakat megrázó bűncselekmény került a hatóságok látókörébe, amely ismét felhívja a figyelmet arra, mennyire kiszolgáltatottak lehetnek a gyermekek az internet világában. Egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében élő férfit február elején fogtak el a nyomozók, miután felmerült a pornográfia gyanúja, hiszen az online térben lépett kapcsolatba kiskorú lányokkal nem is akármilyen módon – tájékoztatta a Police.hu.

Súlyos bűncselekmény gyanújával fogtak el egy férfit Borsodban

Fotó: Pixabay

Nem mindennapi bűncselekmény a chatablak mögött

Az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kiberbűnözés Elleni Főosztályának gyermekvédelmi egysége jár el. A gyanú szerint a 44 éves férfi különböző közösségi és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül ismerkedett, elsősorban fiatal lányokkal.

A hatóságok tájékoztatása szerint az érintett platformok között szerepelt a Snapchat és a Chat Alternative is. A rendőrök jelenleg kiskorúak online szexuális kizsákmányolásával kapcsolatos eljárásokban nyomoznak, ugyanis a férfi rávette a fiatal felhasználókat, hogy képeket és videókat küldjenek magukról és a tartalma mindegyiknek gyermekpornográf felvétel.

Az elfogást követően a nyomozók házkutatást tartottak, és összesen 18 digitális eszközt foglaltak le. Ezek adatainak elemzése jelenleg is zajlik és már most olyan információk kerültek elő, amelyek további érintettekre utalhatnak.

Eddig négy sértettet azonosítottak, közülük a legfiatalabb 11 éves és nem kizárt, hogy a vizsgálat során további áldozatok is előkerülnek, ezért a munka tovább folytatódik.

A nyomozás folyamatban van

A férfit gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmény gyanúja miatt hallgatták ki, jelenleg szabadlábon védekezik. Az ügy érzékeny jellege miatt a kiskorúak védelmében a rendőrség további részleteket nem hoz nyilvánosságra.

A gyermekek online térben történő kizsákmányolása súlyos bűncselekmény, amely komoly társadalmi veszélyt jelent. Amennyiben bárki hasonló esetre utaló jeleket tapasztal, haladéktalanul értesítse a rendőrséget!

A közelmúltban egy Pest vármegyei pedofil férfit is elfogott a rendőrség, aki webkamerán keresztül nézett fürdőszobában tisztálkodó gyermekeket, amelyről felvételeket is készített.