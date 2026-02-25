Durva buszbaleset a 48-as főúton: súlyos sérültek Debrecennél – fotó

A reggeli forgalom kellős közepén történt az ütközés a 48-as főúton. A buszbaleset a Debrecen és Vámospércs közötti szakaszon, a 15-ös kilométernél, Haláp térségében következett be, ahol egy távolsági busz és egy személyautó csapódott egymásnak. A Haon.hu számolt be a havária részleteiről.
Buszbaleset Halápnál: teljes útzár a 48-as főúton
A közlekedési baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, a tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték a mentést.
A buszon mintegy negyven utas tartózkodott a baleset idején. Őket még a raj kiérkezése előtt egy másik járművel elszállították a helyszínről, hogy a mentési munkálatokat zavartalanul el lehessen végezni.
Több sérültet kórházba vittek
A személyautóban négyen utaztak, az utasokat a mentőszolgálat szakemberei segítették ki a járműből. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályának közlése szerint két embert súlyos, további két személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.
A buszbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A helyszínelés idején a forgalmat elterelték, jelentős torlódás alakult ki a 48-as főút érintett szakaszán.
A rendőrség a vizsgálat lezárásáig kéri az autósok fokozott figyelmét a térségben. A balesetről készült fotókat ide kattintva nézheti meg!
