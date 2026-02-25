Durva buszbaleset a 48-as főúton: súlyos sérültek Debrecennél – fotó

A reggeli forgalom kellős közepén történt az ütközés a 48-as főúton. A buszbaleset a Debrecen és Vámospércs közötti szakaszon, a 15-ös kilométernél, Haláp térségében következett be, ahol egy távolsági busz és egy személyautó csapódott egymásnak. A Haon.hu számolt be a havária részleteiről.

Súlyos buszbaleset Debrecennél – Fotó: Debreceni HTP/Haon.hu

Buszbaleset Halápnál: teljes útzár a 48-as főúton

A közlekedési baleset miatt a főút érintett szakaszát teljes szélességében lezárták a helyszínelés idejére. A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság tájékoztatása szerint a hatóságok gyorsan a helyszínre érkeztek, a tűzoltók és a mentőszolgálat munkatársai azonnal megkezdték a mentést.

A buszon mintegy negyven utas tartózkodott a baleset idején. Őket még a raj kiérkezése előtt egy másik járművel elszállították a helyszínről, hogy a mentési munkálatokat zavartalanul el lehessen végezni.

Több sérültet kórházba vittek

A személyautóban négyen utaztak, az utasokat a mentőszolgálat szakemberei segítették ki a járműből. Az Országos Mentőszolgálat Kommunikációs Osztályának közlése szerint két embert súlyos, további két személyt könnyebb sérülésekkel szállítottak kórházba.

A buszbaleset körülményeit a hatóságok vizsgálják. A helyszínelés idején a forgalmat elterelték, jelentős torlódás alakult ki a 48-as főút érintett szakaszán.

A rendőrség a vizsgálat lezárásáig kéri az autósok fokozott figyelmét a térségben. A balesetről készült fotókat ide kattintva nézheti meg!

Halálos buszbaleset Zirc határában: jeges úton sodródott át a menetrend szerinti járat

Megrázó részletek derültek ki a zirci tragédiáról, amely egy vétlen autós életét követelte. A halálos buszbaleset ügyében most bíróság előtt kell felelnie a menetrend szerinti járat sofőrjének.