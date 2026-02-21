Elképesztő részletek a zalaegerszegi buszbalesetről – videó

Ahogy mi is megírtuk, az oldalán kötött ki az árokban egy busz a Zala vármegye Zalaegerszeg közelében, Andráshidánál a 76-os főúton pénteken. Az erős oldalszél és a hóvihar okozhatta a buszbalesetet. A hosszú évek óta nem látott zord időjárás ugyanis még a legtapasztaltabb sofőröket is próbára teszi. Akárcsak az utasokat, akik ebben az esetben a hátsó ablakon és a szélvédőn jutottak ki a buszból.

Több sérültje van a zalaegerszegi buszbalesetnek

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap/Zaol.hu

A helyszínre a város hivatásos tűzoltói nagy erőkkel vonultak, mire kiérkeztek, a busz hátsó ablakán keresztül többen is el tudták hagyni a járművet. Az egységek az első ablak kivágásával további négy embert tudtak kiszabadítani, majd átadni őket a mentőknek”

– mondta Kósi Zsolt, a Zala vármegyei katasztrófavédelem szóvivője a TV2 Tényeknek, hozzátéve: a busz mögött több autó is összeütközött.

Öt embert vittek kórházba a zalaegerszegi buszbaleset helyszínéről

Kilenc mentőegységünk vett részt a sérültek ellátásában, összesen 12 embert láttak el, jellemzően végtagsérülések, zúzódások miatt, életveszélyes állapotban senki sem volt, a sérülteket a zalaegerszegi kórházba szállították”

– tette hozzá Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője, aki arról számolt be, hogy a 12 utasból 5 került kórházba.

Több mint egy évtizede nem tapasztalt ilyen zord telet Magyarország. A közösségi oldalakat ellepték a felvételek a járhatatlanná vált utakról, kidőlt fákról, árokba sodródott autókról és kamionokról, valamint a hóban veszteglő járművekről.

Az orkánerejű szél és a jelentős havazás országszerte megbénította a közlekedést. A legsúlyosabb helyzet Sopron térségében alakult ki.

A síkos utakon több buszbaleset is történt a szélsőséges időjárás következtében, vagyis nem a zalaegerszegi volt az egyetlen a napokban.