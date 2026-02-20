Hírlevél
buszbaleset

Oldalára borult a busz Zalaegerszegnél: több súlyos sérült a helyszínen – videó

Súlyos közlekedési baleset történt péntek reggel Zalaegerszeg határában. A buszbaleset során egy távolsági járat az oldalára borult, a rendőrség szerint több sérültet is kórházba szállítottak.
Péntek reggel riasztották a hatóságokat a 76-os főútra, Zalaegerszeghez tartozó Andráshida közelébe. A buszbaleset során egy Bagod irányából Zalaegerszeg felé közlekedő távolsági autóbusz az árokba borult. A részleteket a balesetről a Zaol.hu közölte.

buszbaleset
Több sérültje van a zalaegerszegi buszbalesetnek Fotó: Pezzetta  Umberto / Zalai Hírlap/Zaol.hu

Buszbaleset a 76-os főúton, Andráshida közelében

Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője közölte: a 61-es kilométerszelvénynél a menetszél meglökte a járművet, amely emiatt a jobb oldalára dőlve az árokba csapódott.

A buszon a sofőrrel együtt 12-en utaztak. A legfrissebb információk szerint ketten súlyosan, tízen könnyebben sérültek meg.

Négy autó is egymásba ütközött

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a busz mögött négy személyautó ütközött össze.

A zalaegerszegi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az autóbuszból nyolc embert segítettek ki. A nap folyamán műszaki mentésre is számítani kell.

Forgalomterelés Apátfa irányába

A helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat, a járműveket Apátfa irányába terelik. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

A balesetről készült képgalériát ITT tudja megtekinteni!

Halálos buszbaleset Zirc határában: jeges úton sodródott át a menetrend szerinti járat

Megrázó részletek derültek ki a zirci tragédiáról, amely egy vétlen autós életét követelte. A halálos buszbaleset ügyében most bíróság előtt kell felelnie a menetrend szerinti járat sofőrjének.

 

