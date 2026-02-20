Oldalára borult a busz Zalaegerszegnél: több súlyos sérült a helyszínen – videó

Péntek reggel riasztották a hatóságokat a 76-os főútra, Zalaegerszeghez tartozó Andráshida közelébe. A buszbaleset során egy Bagod irányából Zalaegerszeg felé közlekedő távolsági autóbusz az árokba borult. A részleteket a balesetről a Zaol.hu közölte.

Több sérültje van a zalaegerszegi buszbalesetnek Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap/Zaol.hu

Buszbaleset a 76-os főúton, Andráshida közelében

Sznopek Veronika őrnagy, a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője közölte: a 61-es kilométerszelvénynél a menetszél meglökte a járművet, amely emiatt a jobb oldalára dőlve az árokba csapódott.

A buszon a sofőrrel együtt 12-en utaztak. A legfrissebb információk szerint ketten súlyosan, tízen könnyebben sérültek meg.

Négy autó is egymásba ütközött

Kósi Zsolt, a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője arról tájékoztatott, hogy a busz mögött négy személyautó ütközött össze.

A zalaegerszegi tűzoltók nagy erőkkel vonultak a helyszínre, az autóbuszból nyolc embert segítettek ki. A nap folyamán műszaki mentésre is számítani kell.

Forgalomterelés Apátfa irányába

A helyszínen rendőrök irányítják a forgalmat, a járműveket Apátfa irányába terelik. A hatóságok vizsgálják a baleset körülményeit.

