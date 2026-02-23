A ChatGPT adott gyilkossági kísérlethez tanácsot, most bíróságon az ügy

A ChatGPT neve is előkerült abban a dél-koreai bűnügyben, amelyben egy 21 éves nőt vádolnak azzal, hogy gyógyszerekkel és alkohollal kevert italokkal két férfi halálát okozta. A hatóságok szerint a nő online kérdésekkel próbált tájékozódni arról, milyen hatással lehet bizonyos szerek és az alkohol együttes fogyasztása – írt a Bors.

ChatGPT-vel tervezte meg a gyilkosságokat

A fiatal nőt február közepén vették őrizetbe. A gyanú szerint január végén és február elején két külön alkalommal találkozott húszas éveikben járó férfiakkal szöuli motelekben. Mindkét eset tragédiával végződött, ugyanis a férfiakat később holtan találták.

A ChatGPT digitális nyomai vezették a nyomozókhoz

A nyomozók a nő telefonjának átvizsgálásakor több olyan keresést is találtak, amelyek az alkohol és vényköteles nyugtatók együttes hatására vonatkoztak. A hatóságok szerint ezek a kérdések kulcsfontosságúak lehetnek a szándékosság vizsgálatában.

Az ügyészség végül a kezdeti minősítést súlyosabb bűncselekményre változtatta, mivel álláspontjuk szerint az internetes előzmények tudatosságra utalhatnak. A nő ugyanakkor azt állítja, nem volt tisztában azzal, hogy az általa alkalmazott mennyiség halálos lehet.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset részleteit és azt sem zárják ki, hogy korábbi incidensek is kapcsolódhatnak az ügyhöz. Az indíték egyelőre nem ismert.

