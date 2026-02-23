A ChatGPT adott gyilkossági kísérlethez tanácsot, most bíróságon az ügy

Hírlevél
Sokkoló ügy borzolja a kedélyeket Dél-Koreában, ahol egy fiatal nő ellen emeltek vádat két férfi halála miatt. A történet különösen nagy visszhangot kapott, miután kiderült, hogy a ChatGPT keresési előzményei is szerepelnek a bizonyítékok között.
A ChatGPT neve is előkerült abban a dél-koreai bűnügyben, amelyben egy 21 éves nőt vádolnak azzal, hogy gyógyszerekkel és alkohollal kevert italokkal két férfi halálát okozta. A hatóságok szerint a nő online kérdésekkel próbált tájékozódni arról, milyen hatással lehet bizonyos szerek és az alkohol együttes fogyasztása – írt a Bors.

ChatGPT-vel tervezte meg a gyilkosságokat
ChatGPT-vel tervezte meg a gyilkosságokat
Fotó: Unsplash

A fiatal nőt február közepén vették őrizetbe. A gyanú szerint január végén és február elején két külön alkalommal találkozott húszas éveikben járó férfiakkal szöuli motelekben. Mindkét eset tragédiával végződött, ugyanis a férfiakat később holtan találták.

A ChatGPT digitális nyomai vezették a nyomozókhoz

A nyomozók a nő telefonjának átvizsgálásakor több olyan keresést is találtak, amelyek az alkohol és vényköteles nyugtatók együttes hatására vonatkoztak. A hatóságok szerint ezek a kérdések kulcsfontosságúak lehetnek a szándékosság vizsgálatában.

Az ügyészség végül a kezdeti minősítést súlyosabb bűncselekményre változtatta, mivel álláspontjuk szerint az internetes előzmények tudatosságra utalhatnak. A nő ugyanakkor azt állítja, nem volt tisztában azzal, hogy az általa alkalmazott mennyiség halálos lehet.

A hatóságok jelenleg is vizsgálják az eset részleteit és azt sem zárják ki, hogy korábbi incidensek is kapcsolódhatnak az ügyhöz. Az indíték egyelőre nem ismert.

Spanyolországban pedig egy brit influenszer saját férjét mérgezte meg, mert szüksége volt a biztosításból származó pénzre.

 

