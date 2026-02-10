Hírlevél
Megdöbbentő, mi előzte meg a magyarok családi drámáját Ausztriában

1 órája
Újabb részletek kerültek nyilvánosságra annak az 51 éves, magyar férfinek az ügyében, aki a gyanú szerint hetekkel ezelőtt végzett 19 éves lányával az ausztriai Wels egyik lakásában. A brutális családi dráma azzal folytatódott, hogy az apa a gyilkosság után hazament a pár utcányira lévő otthonába, és önmaga ellen fordult.
A meinbezirk.at beszámolója szerint egy magyar férfi, az 51 éves B. Béla napszámosként dolgozott az osztrák városban. Bár nem volt büntetett előéletű, a tragikus családi dráma előtt már kétszer feljelentették, amiatt, mert rátámadt a lányára. 

családi dráma zajlott a szomszédban
Két holttestet találtak Ausztriában, egy magyar család két tagjáról van szó, családi dráma zajlott a szomszédban
Fotó: Shutterstock

Ahogy írtuk, egy 19 éves, magyar nő meztelen holttestét felső-ausztriai Wels-i lakásában találták meg a helyi rendőrök január 26-án. Földi maradványai addigra már előrehaladott bomlási állapotban voltak. Bár első ránézésre nem láttak rajta külsérelmi nyomokat, az igazságügyi orvosszakértői véleményből egyértelművé vált, 

hogy megfojtották, vagyis gyilkosság áldozata lett. 

A testen talált nyomok az öngyilkosság lehetőségét kizárták. 

Kiterjesztett öngyilkosságba torkollott a családi dráma

Nem sokkal később a nő halott apjára is rátaláltak a saját otthonában. Az 51 éves férfi földi maradványai is bomlásnak indultak. Az ő esetében a vizsgálatok kizárták a gyilkosság lehetőségét, halálát öngyilkosságként állapították meg. 

Mára kiderült, hogy felakasztotta magát.

Haláluk pontos idejét a szakértők nem tudták meghatározni, de az események rekonstruálása során arra jutottak a nyomozók, hogy mindketten sokkal korábban, december végén halhattak meg. Kiderült, hogy ekkoriban érkeztek vissza Magyarországról Ausztriába. Azt is összerakták, mi történhetett a magyarokkal. 

Szerintük ez egy úgynevezett kiterjesztett öngyilkoság volt, amelyben a férfi megölte a lányát, majd magával is végzett. 

Korábban is rátámadt a fiatal nőre a saját édesapja

  • 2024 januárjában átfogó nyomozás indult a férfi ellen, amelybe az ifjúságvédelmi hivatalt is bevonták. Az eljárást végül megszüntették, mivel nem látták bizonyítottnak, hogy az akkor még kamaszlány közvetlen életveszélyben lenne.
  • 2025 augusztusában újabb feljelentés érkezett a férfi ellen, ezúttal a később megölt fiatal nő Magyarországon élő édesanyja részéről. Az eljárást ekkor is lezárták, mivel az áldozat mindent tagadott. 

A sérüléseit azzal magyarázta, hogy a fürdőszobában elesett, ezért dagadt fel az arca.

Az osztrák várost megrázó kettős haláleset hátterében még számos megválaszolatlan kérdés áll. A hatóságok szerint nincs arra utaló jel, hogy bárki más is érintett lett volna az ügyben. A férfi nem hagyott búcsúlevelet, de arra gyanakodnak, hogy a tragédiához a 19 éves áldozat súlyos állapota is hozzájárulhatott. A fiatal nő fogyatékkal élt, és rendszeresen önkárosító magatartást tanúsított, ami miatt folyamatos felügyeletre szorult. A welsi ügyészség szóvivője, Kerstin Kutsam elmondta:

a fiatal nő gondozása jelentős terhet rótt az apjára, emiatt elképzelhető, hogy ennek köze van a kiterjesztett öngyilkossághoz, de ez csak feltételezés, legalábbis egyelőre.

A rendőrök és a szakértők tovább dolgoznak azon, hogy rekonstruálják az eseményeket, és választ találjanak arra, mi vezethetett a végzetes döntéshez. A kémiai-toxikológiai vizsgálatok eredményeire is várniuk kell még.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

