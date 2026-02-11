Kétségbeesetten kért segítséget az Ausztriában meggyilkolt magyar lány – megszólalt az áldozat édesanyja

Amint arról az Origo is beszámolt, szörnyű családi dráma történt Felső-Ausztriában, ahol egy 19 éves magyar nő meztelen, bomlásnak indult holttestére találtak január 26-án, Wels-i lakásában a helyi rendőrök. Az igazságügyi orvosszakértői vélemény egyértelműen kimondta, hogy a fiatal nő gyilkosság áldozata lett, megfojtották. Nem sokkal később a nő apjának holttestére is rátaláltak saját otthonában. Az 51 éves B. Béla földi maradványai is bomlásnak indultak. Az ő esetében a vizsgálatok kizárták az idegenkezűséget, halálát öngyilkosságként állapították meg, felakasztotta magát.

Családi dráma: B. Béla a saját lányával végezhetett, majd öngyilkos lett / Fotó: Facebook

A meggyilkolt lány édesanyja telefonon nyilatkozott a Blikknek és elmondta, hogy több mint 15 éve váltak el férjével, a kapcsolatuk pedig folyamatosan romlott.

A kislányom nálam volt elhelyezve. Az iskolai lehetőségei viszont jobbak voltak Ausztriában, közösségbe járhatott, ezért költözött ki. Ekkor az apja úgy döntött elperli, de az ottani hatóságok nem vizsgálták az előzményeket a kérésemre sem, csak azt a tényt vették figyelembe, hogy akkor éppen ott lakott”

– közölte a gyászoló asszony.

Nem volt előzmény nélküli a családi dráma

Az édesanya jogi képviselője, Unti Roland elmondta, hogy az enyhén értelmi fogyatékos lány az apjánál élt, mert a betegsége miatt őt jelölték ki a gondnokának. Valójában közös szülői felügyeletük lett volna, de a férfi ellehetetlenítette a kapcsolattartást és végül teljesen eltiltotta lányát Magyarországon élő anyától.

Kiderült, hogy tavaly augusztusban feljelentést is tettek az osztrák és a magyar hatóságoknál, miután megtudták, hogy

az apa rendszeresen bántalmazta, fojtogatta, késsel szurkálta és fogva is tartotta lányát.

Ezekről fotóik és számos más bizonyítékuk is volt. Sajnos, azonban az osztrák rendőrök érdemben nem tettek semmit, ők pedig azt feltételezik, hogy a férfi bosszúból gyilkolta meg gyermekét.

Elkeseredett üzenetet küldött halála előtt

A lány korábban is küldött üzeneteket arról, hogy az apja nem normális és bántalmazta őt. Halála előtt pedig ezt írta az édesanyjának:

Nagyon bánt, szeretnék ma eljönni.”

A férfi és a lánya tavaly december 25-én tértek vissza Magyarországról Welsbe Legkorábban ekkor, legkésőbb pedig január 7-én történhetett a tragédia, ugyanis aznap kellett volna a lánynak először dolgoznia menni. A munkahelye már ekkor jelentette az eltűnését, az viszont rejtély, miért csak hetekkel később találták meg a két holttestet.