A pacsai Rómeó és Júlia története vascsővel és golfütővel ért véget

Egy pacsai férfi és nő közötti titkos románc alakult ki, ami családi vita és erőszak táptalaja lett. A nő családja nem nézte jó szemmel a románcot, és 2024. augusztus 1-jén, késő este három rokon kocsiba ülve indult Pacsára, hogy hazavigyék a nőt – írta a Zaol.hu.

Golfütővel, késsel és vascsővel támadtak egymásra a családi vita után

Fotó: Illusztráció (Origo)

A családi vita gyorsan tettlegességgé fajult

A férfi, amikor megtudta, hogy „látogatók” érkeznek, golfütőt ragadott, és a ház elé állt, női rokona pedig konyhakéssel felfegyverkezve követte. A lány apja, aggódva a támadás lehetősége miatt, egy kalapácsnyelvet vett magához, majd kiszállt, és hangosan hívta a lányt, hogy jöjjön ki.

A férfi golfütőjével többször megütötte a szerelme apjának vállát, mire a nőt védő társaság közbelépett. A női rokon ekkor megvágta a közbelépő férfi karját, miközben azt kiabálta: „most megöllek!”.

A dulakodásban végül egy vascső is előkerült, és mindenki belevetette magát a harcba. A helyszínen a mentősök érkezése állította meg a verekedést. Az ügyészség öt ember ellen emelt vádat: csoportosan, fegyveresen elkövetett garázdaság és súlyos testi sértés miatt.